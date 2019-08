Wustrau

Platz für drei Fahrzeuge, ein Motorboot und eine große Mannschaft – Fehrbellins Bürgermeisterin Ute Behnicke hat am Sonnabend das neue Feuerwehrgerätehaus in Wustrau an die Feuerwehreinheit Wustrau-Altfriesack-Langen übergeben. In Rekordzeit hat die Gemeinde ein 1,1-Millionen-Euro-Projekt gestemmt. Von den ersten Arbeiten bis zum Einzug der Wehr dauerte es nur ein Jahr.

„Wir haben jetzt hier in Wustrau die besten Bedingungen bereitet für das Ehrenamt“, sagte Einheitsführer Nico Kühl. Der Feuerwehrchef hatte die meisten Bauberatungen begleitet. „Wir haben die ganze Zeit als Nutzer auf Augenhöhe mitreden können.“

An einem Ort vereint

Bislang waren die Feuerwehrleute der fusionierten Einheit Wustrau-Altfriesack-Langen von drei Standorten ausgerückt. Erstmals sind die Feuerwehrleute an einem Ort vereint. Neben dem neuen Fahrzeug, das die Einheit vor zwei Jahren bekommen hatte, ist in dem Haus auch das Dekontaminationsfahrzeug des Landkreises untergebracht. Auch das neue Motorboot, das für Einsätze auf dem Bützsee – und mitunter auch auf dem Ruppiner See – gebraucht wird, ist dort stationiert.

„Der Standort ist optimal“, sagte Bürgermeisterin Ute Behnicke. „Im Zentrum des Dorfes und direkt an der Straße.“ Mit dem Neubau des Gerätehauses hatte die Gemeinde auf neue Strukturen in ihrer Wehr reagiert. 2017 hatten sich Feuerwehrleute aus Wustrau, Altfriesack und Langen zu einer Einheit zusammengeschlossen. Keines der drei alten Feuerwehrgerätehäuser war jedoch groß genug, um die neue große Mannschaft aufzunehmen. Weil auch keines der alten Depots hätte vergrößert werden können, war ein Neubau unumgänglich.

Auch Walchow und Protzen sowie Brunne, Betzin und Lentzke haben bereits neue Einheiten gebildet. Weitere Fusionen sind nicht ausgeschlossen. Bis Ende des Jahres soll geschaut werden, ob es noch weitere Zusammenschlüsse gibt.

Geld vom Land

Das Land unterstützte den Bau des Wustrauer Feuerwehrdepots mit 592000 Euro. In der vergangenen Legislaturperiode habe das Land den Neu- und Umbau von Feuerwehrgerätehäusern mit 35 Millionen Euro gefördert, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter ( SPD) bei der Übergabe des Gerätehauses. Im so genannten Kommunalen Infrastrukturprogramm hatte das Land dafür zunächst 15 Millionen Euro vorgesehen. Weil dieses Programm jedoch schnell überzeichnet war, hatte Brandenburg noch mal nachgelegt. Auch das künftige neue Feuerwehrdepot in Rägelin profitiert davon.

Das Wustrauer Feuerwehrgerätehaus soll noch einige Fassadenmalereien erhalten. Denkbar sei, so Kühl, dass dort Sehenswürdigkeiten aus den drei Dörfern zu sehen sind – etwa die Altfriesacker Zugbrücke oder die Langener Stüler-Kirche.

Von Frauke Herweg