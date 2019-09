Fehrbellin

Ein kleines Fehrbelliner Unternehmen erhielt unlängst einen Telefonanruf: Die Kommune wolle ihre umfangreiche Gemeindebroschüre neu auflegen, behauptete der Anrufer – und fragte auch gleich nach, ob der Betrieb nicht dort aufgeführt werden wolle. Für die Quasi-Werbung in dem Fehrbelliner Heft sollte er im Vorfeld eine Gebühr entrichten, berichtet Axel Siegel von der Gemeindeverwaltung.

Der Unternehmer sei allerdings stutzig geworden. Denn erstens rief der Anwerber über eine Berliner Nummer in Fehrbellin an. Zweitens: Wieso sollte die Gemeinde gerade jetzt eine Neuauflage ihrer Informationsbroschüre planen, bevor klar ist, wer den Bürgermeisterposten für die nächsten Jahre übernehmen wird. Über dessen Besetzung wurde erst später am 1. September entschieden. All das kam dem Geschäftsmann unseriös vor – und er rief im Rathaus der Rhinstadt an.

Gemeinde warnt im Internet vor der Betrugsmasche

Diese Entscheidung sei goldrichtig gewesen, sagt Siegel. Denn dort erfuhr der Gewerbetreibende, dass die Kommune derzeit gar keine Veröffentlichung plant. Daraufhin hat die Gemeindeverwaltung schnell reagiert und auf ihrer Internetseite in einem Post klargestellt, dass sie kein Unternehmen mit der Anwerbung von Interessenten für eine Broschüre beauftragt hat. „Die Gemeinde Fehrbellin distanziert sich ausdrücklich von diesem Angebot“, schreibt sie dort.

Dass sei umso wichtiger, als dass der Anruf kein Einzelfall war. Nach diesem Vorfall gab es einen zweiten. Auch im vergangenem Jahr habe es mindestens einen Unternehmer in Fehrbellin gegeben, der von Betrügern kontaktiert wurde – und am Ende auf die Betrugsmasche mit der Bürgerinformationsbroschüre reingefallen ist. Dieser habe das Angebot per Fax bekommen und auch unterschrieben, so Siegel. Aktuell gibt es ähnliche Probleme auch in anderen Gemeinden.

Von Celina Aniol