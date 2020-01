Gemeinde Fehrbellin würdigt Ehrenamtliche

Dechtow

Nicht einmal drei Monate ist es her, dass Fehrbellin zur sportlichsten Gemeinde im Land Brandenburg gekürt wurde – eine Auszeichnung, die nicht zuletzt durch die vielen fleißigen Helfer in den Sportvereinen und deren ehrenamtliches Engagement möglich wurde.

Aber nicht nur beim Sport, sondern auch in den Kulturvereinen, bei Veranstaltungen in den Städten und Dörfern oder bei der täglichen Versorgung der Alten und Schwachen stehen sie in vorderster Front und tragen so zum Gemeinwesen bei.

Ehrenurkunden von der Gemeinde

Am Samstag standen einige von ihnen einmal selbst im Mittelpunkt und wurden für dieses Engagement mit der Ehrenurkunde der Gemeinde Fehrbellin geehrt. Bereits zum elften Mal trafen sich auf Einladung des Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Peter Erdmann, mehr als 50 Vertreter der Ortsteile, Laudatoren und besonders engagierte Bürger zu ihrem Tag des Ehrenamtes.

Nachdem im vergangenen Jahr die Auszeichnung im Ortsteil Linum stattfand, konnten die Teilnehmer in diesem Jahr auch gleich das rundum renovierte Dorfgemeinschaftshaus in Dechtow in Augenschein nehmen.

Akteure arbeiten oft im Hintergrund

In seiner Rede würdigte Peter Erdmann noch einmal die besondere Bedeutung des Ehrenamtes, ohne das „ein gesellschaftliches Leben kaum möglich“ sei. Dabei stünden die eigentlichen Akteure oft im Hintergrund und machten ganz einfach ihre Arbeit. „Sie hervorzuheben, ist der Sinn dieser Auszeichnungsveranstaltung“ so Erdmann.

Nachdem 2019 insgesamt zwölf Ehrenamtler und Vereine ausgezeichnet wurden, waren diesmal sechs Ehrenamtler und zwei Vereine an der Reihe. Unter ihnen waren Martin und Henning Christ von der Sektion Faustball beim SV 90 Fehrbellin, die für ihre Nachwuchsarbeit und die sportlichen Leitungen des Sportvereins gewürdigt wurden.

Hilfe in der Nachbarschaft

Ebenfalls geehrt wurde Jeannette Wendt für ihre tagtägliche Hilfe bei der Versorgung einer 84-jährigen Nachbarin. Wie die Laudatorin Ingrid Haß betonte, wäre die Versorgung der alten Dame in ihrer eigenen Wohnung ohne diese Hilfsbereitschaft kaum noch realisierbar. Jeannette Wendt sei dabei „kein Mensch von vielen Worten, sondern hilft hier trotz ihrer drei Schichten und ihrer drei Kinder.“

Zu den weiteren Ausgezeichneten zählten am Samstag der Inselverein Protzen mit Elke Wildt an der Spitze, Dieter Grimm vom Verein ländliches Kuhhorst, Christian Nussbaum und Heidrun Flemming von der Sektion Kegeln beim SV 90 Fehrbellin sowie Klaus Mrosek, der für sein jahrzehntelanges Wirken in Protzen geehrt wurde. Ortsvorsteher Dieter Sarnow bezeichnete Mrosek in seiner Laudatio liebevoll als „Parkwächter des Gutsparkes Protzen“.

Die Auszeichnungen wurden vom Bürgermeister der Gemeinde Fehrbellin, Mathias Perschall, und Peter Erdmann als Gemeindevertreter vorgenommen.

Von Peter Lenz