Glanzmomente in der Gemeinde Fehrbellin im Jahr 2020

Fehrbellin

Im Moment sind es lediglich Hochglanz-Versprechen. Diese sehen allerdings wirklich sehr vielversprechend aus. Und sollte nur ein Teil des Vorhabens in Fehrbellin verwirklicht werden, die der Stuttgarter Unternehmensgruppe vorschweben, dann wäre das gut für die Gemeinde. Richtig gut.

Vielleicht ist genau damit diese Leicht-aus-dem-Häuschen-Stimmung im Rathaus und unter den Gemeindevertretern zu erklären, wenn die Sprache auf das neue Autoreisecenter kommt. Schließlich geht es um ein künftiges Prestige-Objekt für die Kommune, das in diesem Jahr erstmals zu Sprache kam. Eines obendrein, das für ordentlich neue Arbeitsplätze sorgen soll.

Zur Galerie Der Dorfwettbewerb in Betzin, Erlkönige bei Fehrbellin und Menschen, die per Rad für mehr Sicherheit sorgen wollen: Das Jahr 2020 war aufregend in der Gemeinde Fehrbellin. Zeit, einen Blick auf die zurückliegenden Monate zu werfen.

Glänzende Aussichten gibt es aber auch noch an anderen Ecken Fehrbellins wie am sanierten Denkmal in Brunne oder im Wustrauer Preußenmuseum, das sich seit 20 Jahren behauptet. Und natürlich haben auch die Menschen, die in der Gemeinde leben oder dort als Schulleiterin, Schmuckdesignerin oder Museumschef wirken, einen gehörigen Anteil an dem Wohlfühlgefühl Fehrbellins.

Die MAZ wirft einen Blick in einer Bildergalerie auf diese besonderen Personen und Ereignisse, die die Region in den vergangenen zwölf Monaten geprägt haben.

Von Celina Aniol