Fehrbellin/Wall

Zielen, Ausholen, schlagen – und dem Ball hinterherschauen. Mit etwas Glück – und natürlich dem nötigen Know-How – ist der Ball wenig später eingelocht. Dann kann es weitergehen zum nächsten Grün.

„Es ist ein interessanter Sport, weil es immer wieder andere Herausforderungen gibt“, sagt Odette Richter. Die Betreiberin des Golfplatzes im Fehrbelliner Ortsteil Wall steht inmitten des Areals und stellt sich gerade einer dieser Herausforderungen: dem Wind.

„Golf in Wall“ wurde 2008 erweitert

„Auch das muss man berechnen“, sagt sie. Der Golfsport sei „ganz viel Kopfsache.“ Doch nicht nur das: Bei der Ballsportart ist auch Kondition gefragt. Odette Richter muss es wissen: Sie selbst ist begeisterte Golferin, seit 2005 betreibt sie gemeinsam mit Flemming Maas die Sportstätte „Golf in Wall.“ Anfangs noch ein 9-Loch-Platz, erweiterten sie das Gelände im Jahr 2008 um einen zusätzlichen 18-Loch-Platz.

Seit 2005 betreiben Odette Richter und Flemming Maas den Golfplatz in Wall. Quelle: Henry Mundt.

Und das wissen viele Golfer zu schätzen. Viele reisen aus Berlin an, aber auch immer mehr Neuruppiner probieren sich an der Sportart. „Erfreulicherweise kommen immer mehr Leute aus Neuruppin und der Gegend – das freut uns sehr“, so Odette Richter.

Gesteigertes Interesse am Golfen

Generell bemerkt sie ein gesteigertes Interesse an der Ballsportart. „Gerade als wir wieder aufgemacht haben, hatten wir richtig viel zu tun“, so die Brieselangerin. „Nach der Öffnung wollte jeder raus.“

Im Zuge der Coronakrise musste auch „Golf in Wall“ am 18. März schließen. „Wir wussten überhaupt nicht, wie es weitergeht“, sagt Odette Richter. Einen knappen Monat später konnten in Wall jedoch die Pforten wieder geöffnet werden. Am 20. April wurden in Brandenburg kontaktarme Sportarten wie Tennis oder Golf wieder erlaubt.

Sportart ist mit Coronaregeln vereinbar

„Wir haben ja Platz genug“, so die Betreiberin. Hinzu kommt die frische Luft und dass der Sport naturgemäß für Abstände sorgt. „Beim Golfen ist man ja nicht so nah zusammen – alleine schon weil man beim Schlagen so weit ausholen muss“, sagt Odette Richter.

Das Ziel des Golfspiels: Den Ball mit möglichst wenig Schlägen einlochen. Quelle: Henry Mundt

Dass die Golfer nun wieder nach Wall zurückkehren, freut sie sehr. Immerhin war mehrere Wochen lang unklar, wie der Betrieb weiterlaufen kann. „Wir hatten einen Monat lang Verluste – auch in der Gastronomie“, so Odette Richter.

Zu dem grünen Areal gehört ein Gastronomiebereich mit Terasse. Beim Ortsbesuch genießen dort viele Golfer ein kühles Getränk und die wiedergewonnene Gemeinsamkeit.

Es gibt wieder Kurse – und auch Turniere

Anfangs gab es die gastronomischen Angebote nur als To-Go-Variante, doch mittlerweile ist wieder etwas Normalität eingekehrt. Auch Kurse gibt es wieder und sogar Turniere. „Allerdings verzichten wir auf Siegererehrungen“, erklärt Odette Richter. Außerdem dürfen die Karten nicht getauscht und die Fahnen nicht angefasst werden.

Da viele Golfer ihre eigene Ausrüstung haben, ist in diesem Punkt bereits für die nötige Hygiene gesorgt. Für diejenigen, die sich Schläger und Co. bei „Golf in Wall“ ausleihen, werden die Utensilien vorher desinfiziert.

Duschen gibt es auf dem Golfplatz sowieso keine, die Umkleide und die Toiletten sind jedoch mit Warnschildern versehen, dass jeweils nur eine Person sich dort aufhalten darf. Auch im Eingangsbereich ist es ein wenig anders als sonst: Dort steht ein Tisch mit Desinfektionsmittel bereit.

Golfen im Zehn-Minuten-Takt

Beim Golfen selbst müssen die Sportler darauf achten, im Zehn-Minuten-Takt zu starten, damit sie sich nicht zu sehr in die Quere kommen – was auf dem großen Areal allerdings keine große Herausforderung ist. Auch auf dem Golfplatz gibt es in Zeiten der Coronakrise also einiges zu beachten.

Trotz der Einschränkungen lassen sich viele Golfer den Spaß am Sport nicht nehmen – und genießen es, wieder auf dem Platz zu sein. „Die Leute freuen sich, wieder rauszukönnen“, sagt Odette Richter.

Schnupperkurse für Anfänger

Etwa hundert Meter weiter stellen sich Monika Wagner und Ingrid Radtke gerade der nächsten Herausforderung. Das nächste Loch steht an, doch die beiden Berlinerinnen wissen, was sie tun: Zielen, ausholen, schlagen – und wieder ist der Ball eingelocht.

Seit 25 und 20 Jahren spielen die beiden nun schon Golf – und schätzen das Gelände in Wall. „Uns hat es hier so gut gefallen“, sagt Monika Wagner. „Wir sind sozusagen Wiederholungstäter.“ Nach der erfolgreichen Partie schwingen sich die beiden wieder auf ihren Golfcart und brausen zum nächsten Loch.

Monika Wagner ist begeisterte Golferin – und kommt dazu gerne nach Wall. Quelle: Henry Mundt

So geübt wie die beiden Frauen sind jedoch nicht alle Golfplatzbesucher. Auch blutige Anfänger können sich an der Ballsportart probieren. Dazu bietet „Golf in Wall“ Schnupperkurse inklusive Leihschläger an. Die sogenannten „Platzreifekurse“ wiederum vermitteln eben jene „Platzreife“ die ein erfolgreiches Spiel ermöglicht.

4000 Golfbälle im Automaten

Auf dem Übungsplatz seitlich des Haupthauses ergibt sich ein kurioses Bild: Der grüne Rasen ist übersät mit gelben Bällen. Hier üben die Golfer ihre ersten Schläge oder verbessern ihre Technik.

Wie viele Bälle gerade auf dem Rasen liegen, kann Odette Richter gar nicht sagen. Bis zu 4000 könnten es aber theoretisch sein – so viele seien immerhin im Automaten.

Bei so vielen Bällen muss es natürlich auch jemanden geben, der sie am Ende des Tages wieder einsammelt. Über 20 Leute sind auf dem Golfplatz angestellt, sei es als Trainer, im Gastrobereich oder eben als „Greenkeeper“, die den Platz in Ordnung halten.

Derzeit gibt es viele Golfinteressierte

Auch für sie bedeutet die Wiederaufnahme des Betriebs ein Schritt zurück zur Normalität – und sie haben gut zu tun. „Es gibt derzeit viele Golfinteressierte“, sagt Odette Richter. „Unsere Schnupperkurse sind voll.“

Beim Golfsport muss man einiges bedenken, beispielsweise den Wind. Golflehrer Wil Jaspers mit einer Golferin auf dem Übungsplatz. Quelle: Henry Mundt

Sie erklärt sich den vermehrten Andrang mit der Coronakrise und ihren Folgen. Neben der Tatsache, dass sich die kontaktarme Sportart in diesen Tagen gut als Beschäftigung eignet, hätten womöglich viele auch Angst vor einem zweiten Lockdown. „Dann denken sie sich vielleicht: Jetzt noch mal raus“, so die Golfplatzbetreiberin.

„Außerdem fahren viele nicht in den geplanten Urlaub“, da seien Aktivitäten im Umland umso gefragter. Sie bemerkt nicht nur ein vermehrtes Interesse an der Ballsportart, sondern auch neue Zielgruppen. „Jetzt kommen viele junge Leute“, sagt Odette Richter.

Auch jüngere Leute probieren sich im Golfen

Beispielsweise am vergangenen Wochenende sei aufgefallen, wie viele Endzwanziger den Golfplatz nutzten. Zwar seien auch schon vorher immer wieder jüngere Menschen auf dem Golfplatz gewesen – theoretisch eignet sich die Sportart für Spieler ab sechs Jahren – dass so viele jüngere Menschen Gefallen am Golf fänden, sei allerdings neu.

Auch das könne an der Coronakrise liegen, mutmaßt Odette Richter. Kein Urlaub, keine Parties: Derzeit würden Jüngere wohl Alternativen suchen.

Wer sich für die Ballsportart Golf interessiert, kann bei „Golf in Wall“ einen einstündigen Schnupperkurs für zehn Euro buchen. Die Kurse finden jeden zweiten Sonntag statt, der nächste ist am 12. Juli. Infos unter 033925/7 11 35.

Von Johanna Apel