Gute Noten für die Fehrbelliner FKK-Narren

Jede Menge Jungpioniere aber auch Pennäler a la „Fuck you, Göhte“ feierten mit dem FKK ein Hohelied auf die Schulzeit gestern und heute: Unter dem Motto „Bei Goethe gibt's Bambule. Der FKK macht Schule.“ stemmten die Jecken wie jedes Jahr ein anspruchsvoll ausgefeiltes Programm – dem Publikum gefiel’s.

Urbi et orbi zu „We will rock you“: Die Fehrbelliner Narren des FKK feiern „Bei Goethe gibt's Bambule. Der FKK macht Schule." Das kam gut an. Quelle: Regine Buddeke