Fehrbellin

Am Bildschirm verfolgte Helmut-René Philipp, wie die Häuser in Berlin unter den Hammer kamen. „Es war die erste Auktion, die ich miterlebt habe“, erzählt der Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes Rhin-/Havelluch über die im Netz übertragene Auktion. Weil ausgerechnet bei dieser Premiere am Samstag die ehemalige Verwaltungszentrale in Fehrbellin und das Bauhofsgebäude in Tarmow des Verbands versteigert wurden, habe er deshalb umso mehr mitgefiebert – wenn auch aus der Ferne. „Da geht ja auch ein Stück Geschichte dahin.“ Und zwar in dem Jahr, in dem der Verband 30 Jahre alt geworden ist.

Knapp 100.000 Euro mehr als den Startpreis bekommen

Der Zuschlag für das Fehrbelliner Objekt fiel bei 282.000 Euro, berichtet der der Wirtschaftsjurist Matthias Knake vom Auktionshaus Karhausen. Das Mindestgebot lag bei 250.000 Euro. Für das Gebäude in Tarmow soll der Verband 257.000 Euro erhalten. Angesetzt waren da als Startsumme 199.000 Euro.

Der vereidigte Auktionator ist ganz zufrieden mit dem Erlös. Schließlich habe der Mindestbetrag, der deutlich überschritten wurde, der beiden Objekte der Summe entsprochen, die sie wert sind. „Wir können ja nicht irgendwelche Preise aufrufen, die stark vom Verkehrswert abweichen“, wehrt der Vorstand des Auktionshauses ab. Auch wenn die Marktlage für Immobilien in Berlin und Brandenburg weiter stark angezogen hat.

Verbandschef hätte sich mehr gewünscht

Beim Verbandschef klingt hingegen durch, dass er eine etwas höhere Verkaufssumme erwartet hatte. „Wünschen tut man sich ja immer mehr“, sagt Helmut-René Philipp ein wenig enttäuscht. Jeden Cent kann der Verband gut gebrauchen, der sich in diesem Jahr eine neue Immobilie im Fehrbelliner Gewerbegebiet geleistet hat. Genau in die Tilgung dieses Kaufs werde auch der nun bei der Auktion erzielte Erlös fließen.

Philipp geht davon aus, dass der Verkauf der bisherigen Verbandsobjekte Anfang nächsten Jahres über den Tisch geht. Was mit den Häusern passiert, das weiß er an diesem Montagmittag nicht. „Die Käufer haben sich bei mir noch nicht gemeldet.“

39 von 47 Immobilien haben Käufer gefunden

Matthias Knake erzählt aber, dass es sich dabei um zwei Privatkäufe gehandelt habe. „Die Objekte werden nicht Eigentum der öffentlichen Hand.“ Der Bieter, der am Ende die Tarmower Immobilie erstanden hat, sei sogar persönlich bei der Versteigerung dabei gewesen. Der neue Eigentümer des Fehrbelliner Hauses habe hingegen nur einen schriftlichen Bietungsauftrag abgegeben. Bei der Auktion wurden 47 Objekte angeboten, 39 wurden verkauft.

Von Celina Aniol