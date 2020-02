Hotspots für Fehrbellin

Fehrbellin

Ein kostenloser öffentlicher Wlan-Hotspot soll noch in diesem Jahr am Hakenberger Denkmal sowie an weiteren ausgewählten touristischen Orten in der Gemeinde eingerichtet werden. Möglich sei das durch ein Landesprogramm, durch das bestimmte publikumswirksame Orte und Einrichtungen für fünf Jahre mit kostenlosem Internet ausgestattet werden können, sagte Fehrbellins Bürgermeister Mathias Perschall ( SPD) bei der Gemeindevertretung.

Bedingung ist eine Stromversorgung vor Ort

Demnach will die Gemeinde nicht allein die Hakenberger Siegessäule, die an die erfolgreiche Schlacht gegen die Schweden am 18. Juni 1675 erinnert, für das Programm anmelden, sondern auch die Bücherei in Fehrbellin sowie die Heimatstube Wustrau. Bedingung sei aber, dass der Hotspot auf einem gemeindeeigenem Grundstück entsteht und es dort auch eine Stromversorgung gibt, hieß es.

Geprüft werde zudem derzeit, so Perschall, ob sich solche kostenlose Wlan-Hotspots ebenfalls für das Fehrbelliner Rathaus und die Rhinhalle anbieten, da in der Halle viele Sport-, Schul- und Kulturveranstaltungen stattfinden. Der Fehrbelliner Bürgermeister hofft auf weitere Hinweise, da die Gemeinde sicher noch zwei, drei weitere Standorte melden könne.

Auch das Guthaus Protzen ist im Gespräch

Protzens Ortsvorsteher Dieter Sarnow (Linke) empfahl daraufhin das Gutshaus Protzen, das ein Dorf-, Torf- und Schulmuseum beherbergt. Ein kostenloses Internetangebot wäre sowohl für das Museum als auch für die Besucher sicher hilfreich, so Sarnow. Indes schlug Wustraus Ortsvorsteher Ingo Lamprecht ( CDU) als Standort für einen weiteren Wlan-Hotspot die Zugbrücke in Altfriesack vor. Offen blieb, ob diese Vorschläge mit aufgenommen werden und bis wann das kostenlose Internet an den touristischen Standorten eingerichtet wird.

Von Andreas Vogel