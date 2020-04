Interesse an zinslosen Darlehen in Fehrbellin

Fehrbellin

Zur Überraschung von Fehrbellins Bürgermeister Mathias Perschall ( SPD) sind gleich am Montag drei Anträge von Firmen für das Gewähren eines zinsfreien Darlehens bei der Gemeindeverwaltung eingegangen. „Ich hätte gedacht, dass sich das Angebot erst einmal rumsprechen muss“, sagte Perschall am Dienstag.

Maximal ein Darlehen über 10.000 Euro

Er hatte am Freitag informiert, dass Fehrbellin für die Unterstützung von Gewerbetreibenden und Kleinstunternehmen in der Corona-Krise insgesamt 100.000 Euro aus dem Haushalt bereit stellen wird. Seit Sonnabend ist das auch auf der Homepage der Gemeinde zu lesen. „Es ist gut, dass das Angebot angenommen wird“, so Perschall. Demnach geht es bei den Anträgen sowohl um Kleinstbeträge als auch um die Maximalsumme des zinslosen Darlehens, die mit 10.000 Euro festgelegt wurde.

„Es ist ein Angebot. Jeder muss für sich überlegen, ob er das braucht und ob es ihm hilft“, so Perschall.

Die 100.000 Euro werden aus dem Haushalt abgezwackt

Die Idee für das zinslose Darlehen hat der Bürgermeister sowohl mit den Fraktionsvorsitzenden als auch dem Chef der Gemeindevertretung abgestimmt. Demnach sollen die kleinen Firmen mit dem Darlehen die Zeit überbrücken können, bis andere Hilfsprogramme von Land und Bund greifen.

Die 100.000 Euro will die Gemeinde von Projekten abzwacken, die in diesem Jahr eh nicht umgesetzt werden können – entweder wegen der Corona-Krise oder weil erhoffte Zuschüsse ausbleiben.

Von Andreas Vogel