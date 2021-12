Fehrbellin

Das Landesstraßenbauamt in Potsdam soll endlich die Planungen für einen straßenbegleitenden Radweg an der Landesstraße L165 zwischen Garz und Dammkrug in Auftrag geben. Das haben im November die Teilnehmer eines Fahrradkorsos gefordert, die auf der L165 zwischen Manker, Protzen, Walchow und Dammkrug unterwegs waren.

Fahradkorso für Radwege

Es gehe dabei vor allem um die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen, die bisher auf der Straße mit dem Fahrrad fahren müssen, sagte Dieter Sarnow, der Ortsvorsteher von Protzen. Er hatte gemeinsam mit den Ortsbeiräten von Manker und Walchow zu dem Korso aufgerufen. Mit dem Protest soll die Forderung nach einem straßenbegleitenden Radweg zwischen Garz im Amt Temnitz und Dammkrug (Gemeinde Fehrbellin) untermauert werden.

Zur Galerie Bio-Kisten aus Linum, Spielzeugschau in Wustrau aber auch eine Demo gegen Windriesen: All das und noch viel mehr gab es 2021 in und um Fehrbellin. Die MAZ lässt die wichtigsten Augenblicke der vergangenen zwölf Monate fotografisch Revue passieren.

Aber noch mehr passierte in diesem Jahr: Ein Berliner Unternehmen stellt Pläne für ein großes Wohngebiet samt Kita in CO2-neutraler Bauweise in Fehrbellin vor – die Gemeindevertreter lehnen das Vorhaben ab. Bei einer Gasexplosion in Lentzke müssen Feuerwehrleute den verletzten Bewohner mit Gewalt aus dem Haus holen.

Keime wurden im Trinkwasser von Protzen entdeckt, so dass die Bewohner lange Zeit ihr Wasser abkochen müssen. Tarmows Kirche bekommt ihr Kreuz auf die reparierte Turmspitze zurück. Das Seefestival Wustrau spielt erstmals in Neuruppin am See.

Klimabildungsgarten liefert Gemüsekisten

Daneben: Eine Lagerhalle mit Heuballen brennt in Langen nieder, die Polizei vermutet Brandstiftung. Ein Investor plant eine neue Kita in Protzen für 50 Kinder. Der Linumer Klima-Bildungsgarten liefert erste Gemüsekisten aus. Um an all das zu erinnern, hat die MAZ jetzt die wichtigsten Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres in einer Bildergalerie zusammengestellt.

Von Regine Buddeke