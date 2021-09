Jugendforum in Fehrbellin bewilligt erste Projekte

Fehrbellin

„Eh!“ schallt es aus der Turnhalle der Schule am Rhin in Fehrbellin. In einem großen Kreis stehen Jugendliche und rufen immer wieder laut. Workshopleiter Maurice Ryba geht durch die Reihen der Teilnehmenden und gibt Tipps, damit das „Eh“ auch wirklich aus dem Bauch kommt.

Die Jugendlichen im Theaterworkshop des Jugendforums wärmen gerade ihre Stimmbänder auf, später wollen sie eigene Szenen entwickeln und spielen. Der Workshop ist Teil des Jugendforums, das am Montag, den 20. September, zum ersten Mal in Fehrbellin stattfand. Die Veranstaltung ist eines von drei lokalen Jugendforen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

Leonie (v.r.n.l.), Nena und Hannah haben ihre Ideen zum Jugendforum auf einer Leinwand festgehalten. Quelle: Henry Mundt

Das Jugendforum soll Jugendliche miteinander vernetzen

Das Jugendforum ist ein offenes Treffen für Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis und soll Kinder und Jugendliche, die gemeinsam etwas bewegen wollen, miteinander vernetzen und Diskussionen ermöglichen. In den Workshops sollen Schüler ihre Ideen und Wünsche für Fehrbellin vertiefen und kreativ darstellen.

Draußen auf dem Schulhof liegt die 14-jährige Celine gerade auf dem Bauch und fotografiert die Pflastersteine. Sie hat sich für den Fotografie-Workshop entschieden. Währenddessen bemalen im Schulgebäude zwei Gruppen Leinwände und gestalten Kissenbezüge oder Leinenbeutel.

Mehr WLAN, mehr Busse und mehr Fahrradwege

Die Themen, um die es heute gehen soll, haben die rund 50 Teilnehmenden zuvor in einer Zukunftswerkstatt besprochen. Viele Punkte kamen dabei zusammen: Die jungen Menschen wünschen sich WLAN an den Schulen, mehr Busse und mehr Fahrradwege. Außerdem haben sie über Umweltprobleme, wie etwa Müll, gesprochen. Und viele wünschen sich einen Platz zum Abhängen, eine Art Jugendkneipe. „Oder ein Kino. Das wäre so cool“, sagt Celine.

Celine (14) und Louis (13) haben viel Spaß beim Fotografie-Workshop. Quelle: Henry Mundt

Manche Themen, die beim Jugendforum besprochen werden, sind persönlicher. Die 11-jährige Leonie hat mit Nena, Hannah und Soraya eine Leinwand bemalt. Eine große Weltkugel prangt in der Mitte, darüber steht „Weltkindertag“ und daneben ist die Regenbogenflagge, die Flagge der Pansexuellen und die Flagge der Bisexuellen zu sehen.

Die Jugendlichen entscheiden, die Erwachsen hören zu

Mit dem Bild wollen die Mädchen ausdrücken, dass unterschiedliche Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten auch unter Jugendlichen existieren und fordern mehr Akzeptanz. „Ich finde, das sollte vor allem von Erwachsenen ernster genommen werden“, findet die 11-jährige Leonie.

Beim Jugendforum entscheiden die Jugendlichen, die Erwachsenen hören zu. Susanne Wolff ist Sozialarbeiterin bei der Initiative Jugendarbeit Neuruppin (IJN) und Organisatorin des Jugendforums in Fehrbellin. „Wir halten alle Wünsche und Gedanken fest, die hier heute besprochen werden und setzen uns dafür ein, dass einige davon in der Zukunft auch umgesetzt werden“, sagt sie.

Zwei Projekte wurden genehmigt

Neben der Zukunftswerkstatt und den Workshops wurden heute auch drei geplante Projekte vorgestellt. Die Jugendlichen durften selbst entscheiden, welche davon gefördert werden sollen. Das Geld wird vom Kreis und über das Bundesprogramm „Demokratie leben“ zur Verfügung gestellt, Projekte bis zu 1500 Euro konnten vorab eingereicht werden.

Zwei von drei Projekten haben die Jugendlichen heute bewilligt. Ein Antrag kam von der Schule in Wustrau. Für rund 1.160 Euro soll dort ein Raum für Mitbestimmung entstehen. Die Schüler wünschen sich eine Sitzecke und Whiteboards. Der Raum soll als Rückzugsort und für Konferenzen genutzt werden.

Die Johann-Heinrich-Bolte-Grundschule in Fehrbellin hat ihren Antrag über 350 Euro auch bewilligt bekommen. Die Kinder haben ein neues Schullogo gestaltet und wollen es am Eingang ihrer Schule präsentieren.

Von Lena Köpsell