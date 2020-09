Linum

Es war ein Wettbewerb in der Schule, der Connor vor zwei Jahren zum Sprayen verführte. Seitdem ist der Zwölfjährige stets gerne dabei, wenn graue Wände ein neues Leben erhalten. Keine Frage also, dass Connor bei dem Projekt in Linum mitmachte. Schließlich ging es darum, die alte Scheune, die direkt gegenüber der Storchenschmiede steht und die zum Jugendwohnprojekt Q in der Nauener Straße gehört, zu verschönern.

Die Idee dafür hatte Tom Färber. Der Student an der Fachschule Potsdam ist im vierten Semester und beschäftigt sich mit sozialer Arbeit. Zudem kennt sich Färber in der Graffiti-Szene etwas aus. Färber bereitete in den vergangenen Tagen mit den insgesamt neun Jungen zwischen zwölf und 18 Jahren, die in dem Linumer Projekt Q wohnen, nach der Schule die Fassade der heruntergekommenen Scheune vor. Dann begann mit Hilfe eines befreundeten Künstlers aus Berlin die eigentliche Arbeit: Die Fassade erhielt einen weißen Anstrich mit Rolladen und Fenstern sowie dem Wappen von Linum.

Anzeige

Der Schandfleck ist verschwunden. Quelle: Tom Färber

Weitere MAZ+ Artikel

Ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen

„Ich finde gut, dass der Schandfleck auf diese Weise verschwindet“, sagt Helge Soost. Der 55-Jährige Neuruppiner leitet seit acht Jahren das Linumer Projekt. Dieses soll helfen, dass die Jugendlichen ihre Persönlichkeit entwickeln können, ohne dabei mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Soost ist zwar gelernter Koch, aber arbeitet schon seit 25 Jahren im sozialen Bereich, erst beim Verein Lebensräume in Neuruppin, später mit psychisch-kranken Erwachsenen und mit schwerst-mehrfach Behinderten. Die Arbeit mit Jugendlichen war das Richtige für ihn. „Die sind robust und mit ihnen kann man auch reden, wenn mal was nicht so läuft“, sagt Soost.

Diese Erfahrung hat ebenfalls Wilma Nickel gemacht, die 26 Jahre Dorfchefin in Linum war.„Das ist eine gute Zusammenarbeit im Dorf“, sagt Nickel, der manche Schicksale der Jugendlichen schwer zu schaffen gemacht haben.

Biogarten, Fußball, Tischtennis

Wenn Jugendliche aus dem Projekt Q mal etwas angestellt hatten, seien sie danach stets zur Gemeindeversammlung gekommen und haben sich entschuldigt, so Nickel. Sie erinnert sich aber auch gut an das Jugendprojekt, das gemeinsam mit Jugendlichen der Gemeinde Fehrbellin auf dem Gelände des Projektes Q in Linum durchgeführt wurde. Schließlich gibt es dort auch einen kleinen Biogarten sowie die Möglichkeit zum Fußball- und Tischtennisspielen, und einen Platz für Lagerfeuer, der im Sommer rege genutzt wurde.

Florian (16) ist beim Graffiti-Projekt auch dabei. Er hat erst vor etwa einem halben Jahr mit dem Sprayen angefangen, mit Kumpels und aus Langeweile, wie er sagt. Florian scheint schon genau zu wissen, was er will und wie er etwas umsetzen kann. Er hilft selbstverständlich, wenn Connor mit der Spraydose nicht weiter kommt. Großer Worte bedarf es dafür nicht.

Connor und Florian (r.) beim Sprayen. Quelle: Andreas Vogel

Von Andreas Vogel