Die Stadt Fehrbellin an der A24 soll ein neues großes Wohngebiet zwischen Luchstraße und Rhin bekommen. Der Neuruppiner Bauunternehmer Ulrich Kaatzsch will es entwickeln. 2024 könnten dort die ersten Häuser stehen – darunter möglicherweise auch einige Villen in Flussnähe. Auch in Wustrau am Weinberg entsteht ein neues Baugebiet.