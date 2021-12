Die Künstlerin Norma Strauß hat ihre Keramikwerkstatt in Lentzke an allen Adventswochenenden geöffnet. Seit mehr als zwei Jahrzehnten betreibt sie ihre Hofwerkstatt in dem kleinen Dorf bei Fehrbellin. Nun will sie mit einem ganz besonderen Becher die Seenotrettung unterstützen.