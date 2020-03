Kitas in Fehrbellin und Königshorst: „Extremster Handlungsbedarf“

Fehrbellin

Am Anfang die große Vorstellungsrunde. Der neu gewählte Bürgermeister Mathias Perschall will jede Kita, jede Einrichtung der Gemeinde Fehrbellin kennen lernen. „Vom Keller bis zum Dachboden“. Am Ende hat Perschall zumindest bei den Kitas in Fehrbellin und Königshorst den Eindruck: „Hier ist extremster Handlungsbedarf.“

Seit 100 Tagen ist Mathias Perschall neuer Bürgermeister von Fehrbellin. Antrittsbesuche, Verabschiedung der langjährigen Schulleiterin Carmen Hendel, Auszeichnungen der Feuerwehrleute, Grüne Woche, Haushaltsdebatte – der Terminkalender seiner ersten 100 Tage war eng getaktet.

Platznöte in Fehrbelliner Kita

Inzwischen hat er mit seinen Fachgebietsleitern im Rathaus in einer Klausurtagung zusammengesessen, um eine gemeinsame Vision für Fehrbellin zu formulieren. Der baulich schlechte Zustand der Fehrbelliner Kita und die Platznöte des Hauses waren ein wichtiges Thema der Klausur. Noch in diesem Jahr sollen die Gemeindevertreter einen Grundsatzbeschluss fassen. Geklärt werden muss dabei: Wollen wir einen Umbau? Oder muss es ein Neubau sein?

Für die Kita Königshorst zeichnet sich bereits eine Lösung ab. In der jetzigen Kita ist der Platz beengt, Krippe und Kita sind von einander getrennt. Zu überlegen sei, so Perschall, ob die Kita nicht in die alte Schule umziehe. Erste Gespräche mit dem Ortsbeirat gab es bereits. Ein Planer macht sich Gedanken, wie die künftigen Räume aussehen könnten.

Noch ist offen, wann es einen Umzug geben könne. In der Klausurtagung ging es zunächst einmal darum, langfristige Ziele zu stecken und eine gemeinsame Linie zu verabreden. „Die großen Überschriften“, wie Perschall es nennt.

Fehrbellin soll neues Wohngebiet bekommen

Auf ein anderes Großprojekt hatten sich die Gemeindevertreter bereits Ende Dezember verständigt. Auf einer 7,5 Hektar großen Fläche am Sportplatz soll ein neues Wohngebiet entstehen – mit im besten Falle Platz für bis zu 70 Baugrundstücke. 2022, so hofft Perschall, werden die ersten Familien dort bauen können.

„Wir haben noch nicht mal angefangen, Fehrbellins Potenzial auszuschöpfen“, sagt der 42-Jährige, der in Fehrbellin aufgewachsen ist und noch heute dort lebt. Investoren erkundigten sich regelmäßig nach freien Gewerbeflächen. Mal wünschen sie sich kleinere Flächen bis zu 3000 Quadratmetern, mal gar ein sechs Hektar großes Areal. Inzwischen arbeitet man im Fehrbelliner Rathaus an Plänen, das jetzige Gewerbegebiet in Richtung Süden zu erweitern.

Neues Amt im Fehrbelliner Rathaus

Perschall hat zuletzt in leitender Funktion für eine große Versicherungsgesellschaft gearbeitet. Redet er von seinem neuen Amt im Fehrbelliner Rathaus, schleichen sich Begriffe aus der Wirtschaft in seine Rede. „Wir müssen Prozesse verschlanken“, sagt er etwa. Oder: „Wir müssen Termine langfristig aufplanen.“ Soll heißen: Um sich nicht zu verzetteln, braucht es Verabredungen, wann welches Großprojekt in Angriff genommen werden soll.

Ende Februar hatten die Gemeindevertreter den Fehrbelliner Haushalt beschlossen. So früh wie noch nie, sagt Perschall. Dabei gab es durchaus einige Projekte, die vorerst gestrichen werden mussten. Die Gestaltung des Rhinparks etwa. Bedauerlich, sagt Perschall. „Für mich ist der Park eine Herzensangelegenheit.“

„Gutes, sehr gutes Gefühl“

Perschalls persönliche 100-Tage-Bilanz ist eine Din-A-4-Seite lang – dicht beschrieben. „Ich bin sehr gut von allen aufgenommen worden“, sagt er. Das ist ihm wichtig. „Ich habe ein gutes, ein sehr gutes Gefühl.“

Beim Schreiben der Bilanz ist Perschall selbst überrascht gewesen, wie schnell die Liste wuchs. Sein Amt als Kassenwart hat das Vorstandsmitglied der Fußball-Sektion des SV 90 Fehrbellin inzwischen aufgeben. Ein Abschied vom Fußball ist das jedoch nicht. „Mein Ziel ist es, sonntags trotzdem auf dem Platz zu stehen.“

Von Frauke Herweg