Knappe Entscheidung: Es bleibt in Fehrbellin bei 30 Euro für den Ersthund

Langen

In der Gemeinde Fehrbellin steigt zum Januar die Steuer für den Zweithund, und zwar von bisher 60 auf dann 80 Euro. Das haben die Gemeindevertreter am Donnerstagabend nach intensiver Debatte beschlossen.

Die von der Verwaltung vorgeschlagene Steuererhöhung für den Ersthund von 30 auf 50 Euro pro Jahr wurde indes knapp abgelehnt. Sieben Abgeordnete sprachen sich für das Beibehalten der 30 Euro aus, sechs waren dagegen, zwei enthielten sich der Stimme. Laut Kämmerin Svenja Mohaupt sind in der Gemeinde Fehrbellin aktuell 1066 Erst-, 152 Zweit- sowie 33 Dritt- oder Vierthunde registriert.

Deutlich mehr Hunde in Fehrbellin seit 2016

Die Kämmerin hatte durch die geplante Erhöhung der Hundesteuer auf Mehreinnahmen von etwa 17.000 Euro gehofft. Allerdings ging es der Verwaltung nicht allein um das Geld. Vielmehr sollte mit der höheren Steuer dem Anstieg der Hundepopulation in Fehrbellin begegnet werden. Die Zahl dieser Vierbeiner ist von 733 im Jahr 2016 auf mehr als 1200 gestiegen, so Mohaupt.

„Wenn wir mehr Geld einnehmen wollen, dann müssen wir auch besser kontrollieren und den Personalbestand dafür anpassen“, sagte SPD-Mann Axel Gutschmidt. Derzeit gebe es für die Kontrolle der Hundesteuer in der Gemeinde zwar eine Stelle im Amt, doch befinde sich die Kollegin noch bis Herbst 2022 in Elternzeit, sagte Ordnungsamtsleiter Peter Wolski.

Fehrbellin will 2022 die Rhin-Route weiter bauen lassen

Beschlossen wurde am Donnerstag auch der Haushalt der Gemeinde Fehrbellin für 2022. Der Etat umfasst ein Volumen von etwa 20 Millionen Euro und sieht drei größere Investitionen vor. So soll die Rhin-Route des Radweges zwischen Hakenberg und Linum fortgesetzt werden. Die Kosten für die knapp drei Kilometer lange Strecke, die als kombinierter Rad-Wirtschaftsweg ausgebaut werden soll, sind mit gut 1,1 Millionen Euro veranschlagt, wobei vom Land Fördermittel in Höhe von 800.000 Euro zugesagt sind. Der erste Abschnitt der Rhin-Route zwischen Tarmow und Hakenberg war bereits 2018 fertig gestellt worden.

Für das Erweitern des Gewerbegebietes in Fehrbellin sind 2022 rund 500.000 Euro eingeplant, für einen neuen Regenwasserkanal in Linum mehr als 330.000 Euro.

Von Andreas Vogel