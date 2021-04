Sturzbetrunken ist eine 44-jährige Frau am Mittwochnachmittag am Steuer erwischt worden. Sie war wegen eines Reifenschadens an ihrem Audi an der Landstraße zwischen Sandhorst und Kuhhorst liegengeblieben. Die Polizei ließ die Frau pusten. Der Test ergab einen Wert von 2,75 Promille.