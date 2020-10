Kurfürstenpark: Fehrbellin fährt seine Pläne zurück

Fehrbellin

Baumpflege und neue Bäume, doch kein Ausbau der Wege – die geplanten Arbeiten im Fehrbelliner Kurfürstenpark fallen voraussichtlich bescheidener aus als zunächst geplant. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, über die die Gemeindevertreter in der kommenden Woche entscheiden müssen.

Ursprünglich war beabsichtigt gewesen, den Park nach historischem Vorbild zu rekonstruieren. Dafür hatte Fehrbellin Ende vergangenen Jahres sogar eine Fördermittel-Zusage bekommen. Doch konnten die Rathaus-Mitarbeiter die Planerin nicht beauftragen, weil die Expertin aus persönlichen Gründen von dem Projekt Abstand genommen hatte.

Fehrbellin fürchtet höhere Kosten

Die Folge: Das Projekt geriet in Zeitverzug. Fehrbellin muss zudem fürchten, dass es die Fördermittel nicht mehr in der erhofften Höhe bekommt. Im schlimmsten Falle müsse die Stadt deutlich mehr bezahlen als zunächst errechnet, warnte der Fachgebietsleiter Rudolph Bärthel am Mittwochabend im Hauptausschuss.

Mit dem verkleinerten Parkprojekt zieht die Stadt jetzt die Notbremse. Geplant ist, Bäume zu beschneiden und auch zu fällen. Zugleich sollen neue Bäume gepflanzt werden. Auf die aufwändige Rekonstruktion der Wege verzichtet Fehrbellin jedoch. Fehrbellin schätzt die Kosten für die Arbeiten auf 130 000 Euro. In einem gesonderten Projekt sollen zudem Bühne und Tanzfläche saniert werden.

Pläne für die Rekonstruktion des 1902 eröffneten Parks gibt es schon lange. Mitte 2018 waren die Arbeiten bereits beschlossen worden.

