Linum

„Jetzt sind es ja schon fünf Seeadler“, sagt Isabell Hiekel aufgeregt, während sie durch das Fernglas wie gebannt auf die grüne Wiese vor ihr blickt. Mit der Sehhilfe für die Weite konnte man den Anflug der seltenen Greifvögel, die es sich flugs nach ihrer Landung in einer Baumkrone in unmittelbarer Nähe zu einem Schwarm genüsslich grasender Kraniche gemütlich gemacht haben, gut beobachten.

„Hoffentlich merken die Kraniche schnell, dass sie von der See­adlergruppe schon für ihr Abendmahl ins Visier genommen worden sind“, sagt Hiekel. Die Grüne-Landtagsabgeordnete aus der Lausitz hat am vergangenen Freitagnachmittag ihre Kollegen aus dem Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz in das Naturschutzgebiet Oberes Rhinluch eingeladen.

Klima- und Artenschutz im Luch

Die Politiker wollen sich von den Experten der Naturschutzstation des Brandenburger Landesumweltamts in Linum über den Stand der Dinge in Sachen Klima- und Artenschutz im Luch informieren lassen.

Zur Exkursion gekommen sind der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Roick, der SPD-Abgeordnete Hardy Lux, der AfD-Politiker Peter Drenske sowie der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken Thomas Domres. Die für den feuchten Untergrund obligatorischen Gummistiefel haben dafür alle aus dem Schrank geholt.

Kraniche im Anflug an ihre Schlafgewässer

An einer der vielen Moorwiesen in dem insgesamt rund 2700 Hektar großen Areal zwischen Kremmen und Fehrbellin haben die Abgeordneten Station gemacht, um den Kranichen bei ihrem allabendlichen Anflug an ihre Schlafgewässer zuzuschauen.

Gruppenbild vor der Pistenraupe. Quelle: Jérôme Lombard

„ Moorschutz ist Klimaschutz und in Zeiten von Erderwärmung relevanter denn je“, erklärt Grünenpolitikerin Hiekel die Hintergründe ihrer Ausflugsidee ins Moor. Wie die häufig durchnässten Böden des Luchs in Einklang mit dem Naturschutz und einer ökologischen Landwirtschaft genutzt werden können, lasse man sich am besten vor Ort zeigen.

„Das Obere Rhinluch ist ein charakteristisches Beispiel für eine gelungen Nutzung dieses einzigartigen Naturraums“, findet sie.

60.000 Kraniche in der Region

Dieser Meinung ist auch Norbert Schneeweiß, Leiter der Naturschutzstation. „Wir haben derzeit rund 60.000 Kraniche, die sich im Oberen Rhinluch sammeln und Rast machen“, erläutert er den Abgeordneten am Wiesenrand die aktuellen Populationszahlen der für die Region markanten Tiere.

Insbesondere das Teichgebiet rund um Linum sei für die Vögel ein geschützter Rückzugsort auf ihrem Weg zu den Winterquartieren im Süden. „Das Niedermoor ist ein ideales Brut-, Rast- und Nahrungsgebiet für die Kraniche und andere Wasservögel“, sagt der Experte. Kein Wunder also, dass das Obere Rhinluch als einer der größten Kranichrastplätze Europas gilt.

Die Ausschussmitglieder bei der Exkursion. Quelle: Jérôme Lombard

Auch für Amphibien, Fischotter und Biber bieten die Teiche und feuchten Wiesen gute Lebensbedingungen. „Eine der großen Herausforderungen, die wir hier vor Ort heute haben, ist es, den Natur- und Artenschutz aufrechtzuerhalten, dabei einen ökologischen Tourismus zu ermöglichen und die Landnutzung im Niedermoor nachhaltig zu gestalten“, wie Naturschützer Schneeweiß den Politikern erläutert.

Die richtige Balance zwischen Tourismus, Natur und Landwirtschaft aufrechtzuerhalten, ist in der Tat bereits seit vielen Jahren eine der dringendsten Aufgaben für die Region. Denn das Luch ist umkämpft.

Die Vögel kehrten nach und nach zurück

Die Fliehkräfte der Interessen verlaufen vereinfacht gesagt zwischen Ökonomie und Ökologie. Während man noch zu DDR-Zeiten auf die großflächige Trockenlegung des nassen Moorbodens durch Pumpstationen für die industrialisierte Vieh- und Weidehaltung gesetzt hat, geht man seit den 1990er Jahren einen anderen Weg.

Der Torf wurde zusehends zum schützenswerten Bioreservat erklärt. Die heute so beliebten Kraniche, die sich in den 1970er und 1980er Jahren durch die intensive Trockenlegung im Luch äußerst rar gemacht hatten, kehrten zusammen mit Seeadler, Bieber und Co. auf die wieder vernässten Flächen langsam aber sicher zurück.

Niedermoorstandorte durch Wasserrückhalt revitalisieren

Für Naturschützer Schneeweiß ist die Devise für die Zukunft daher klar. „Im Oberen Rhinluch wollen wir Niedermoorstandorte durch Wasserrückhalt revitalisieren“, sagt er im Gespräch mit den Abgeordneten. Das sei nicht nur für die Tiere, sondern auch für den Klimaschutz ideal. Denn gesundes Moor speichert mehr CO2 als jeder Wald.

„Ein intaktes Moor ist eine Senke für Treibhausgase“, sagt der Experte. Natur- und Klimaschutz gehen beim Projekt nasses Niedermoor also Hand in Hand.

Anbau von Mais oder Weizen

Und die Bauern? Auch die können nach Ansicht der Naturschützer von nassen Böden profitieren. Mehr sogar, als wenn man wie früher auf die Trockenlegung setzt, etwa, um dort Mais oder Weizen anzubauen. „Mann kann auch mit nassen Böden gutes Geld verdienen“, meint Schneeweiß.

Wie genau das mit dem Geldverdienen im Moor gehen kann, davon konnten sich die Abgeordneten bei ihrer Exkursion aus erster Hand informieren. Der Landwirt Sebastian Petri betreibt rund zwei Kilometer von Linumhorst entfernt seinen Moorhof.

Vermarktung von Wasserbüffelfleisch ist schwierig

Auf dem angrenzenden feuchten Niedermoorgrünland erntet er Heu. Seine Wasserbüffelherde setzt er für die Beweidung ein. Der Naturschutz ist ihm sehr wichtig. „Es läuft eigentlich alles ganz gut“, sagt Petri den Abgeordneten.

Lediglich die Vermarktung von Wasserbüffelfleisch sei derzeit noch schwierig. Richtig stolz ist Petri über seine jüngste technische Neuerwerbung: Eine spezielle Pistenraube, die dank geringem Bodendruck auch auf den nassen Flächen für die Heuernte eingesetzt werden kann.

Der „Moor-Traktor“ war ein Erlebnis

Die Anschaffung wurde möglich durch Gelder aus dem Landesprogramm zur Förderung nachhaltiger Landwirtschaft im Moor.

Diesen „Moor-Traktor“ einmal live zu sehen, ist für Grünenpolitikerin Hiekel schon ein Erlebnis. „Nachhaltige Landwirtschaft im Moor ist zukunftsträchtig“, ist sie überzeugt. „ Brandenburg kann hier Vorreiter sein.“ Ins Luch wolle sie von nun an regelmäßig kommen, um sich über den Stand der Dinge in Sachen Revitalisierung des Niedermoors auf dem Laufenden zu halten.

Von Jérôme Lombard