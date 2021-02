Lentzke/Hakenberg

Nur wenige Töpfermärkte im vergangenen Jahr, kaum Märkte in Aussicht – der Tag der offenen Töpferei am Sonnabend, 13. März, und am Sonntag, 14. März, ist für die Keramikerinnen aus der Region jetzt besonders wichtig. „Es ist unser Start ins Jahr“, sagt die Hakenberger Keramikerin Susann Noeske-Heisinger.

Neben ihren bekannten beiden Geschirrserien will Noeske-Heisinger besondere Einzelstücke präsentieren – Windlichter etwa oder Tortentabletts. „Wir wollen zeigen, wie wir herstellen“, sagt die Keramikerin. Das will auch Keramikerin Norma Strauß aus Lentzke. Wegen der aktuellen Corona-Auflagen wird es allerdings keine Schauvorführungen in den Werkstätten geben.

Die meisten Töpfermärkte fielen aus

14 verschiedene Märkte hatte Noeske-Heisinger im vergangenen Jahr anfahren wollen. In der Corona-Pandemie blieb es jedoch bei nur vier Märkten. „Es war ganz schwierig“, sagt Noeske-Heisinger. „Noch so ein Jahr wäre kaum zu überstehen.“

Diese und andere Werke sind in der Gemeinschaftswerkstatt von Susann Noeske-Heisinger und Steffi Barchewitz in Hakenberg zu bestaunen. Quelle: Henry Mundt

Norma Strauß ging es ganz ähnlich. Die Keramikerin aus Lentzke konnte nur zu drei Märkten fahren. Ob die Märkte, die sie üblicherweise anfährt, im zweiten Corona-Jahr stattfinden können, ist noch offen. „Wir arbeiten ein bisschen ins Leere“, sagt sie. „Wir füllen unsere Lager.“

Lieber Markt als online

Zwar versuchten die beiden Keramikerinnen ihre Arbeiten online zu verkaufen. Doch konnten die Online-Verkäufe die Verluste durch den Ausfall der Märkte bei weitem nicht ausgleichen. Norma Strauß verkauft ihre Arbeiten ohnehin lieber auf dem Markt. Wer sich für eine neue Kanne oder ein neues Geschirr entscheide, wolle die Arbeiten vorher in der Hand gehabt haben, sagt sie.

„Unser fehlt der Austausch mit unseren Kunden“, sagt Noeske-Heisinger. Keramik-Handwerk ließe sich nur eingeschränkt online verkaufen – auch wenn Noeske-Heisingers Online-Verkäufe höher ausfielen als sonst üblich. „Die meisten Leute wollen auf den Töpfermarkt“, sagt Noeske-Heisinger. „Sie wollen 60 bis 90 Stände sehen und 60 bis 90 unterschiedliche Keramiken.“

Diszipliniert in der Pandemie

Im vergangenen Jahr hatte Strauß eine Adventsausstellung angeboten. Trotz aller Corona-Einschränkungen – dem Verzicht auf die Schauvorführungen, dem Verzicht auf Kaffee und Kuchen, den Besuchsbeschränkungen und den kleineren Wartezeiten – sei die Stimmung gut gewesen, sagt Strauß. „Die Leute waren sehr vorsichtig“, sagt sie. Nach einem langen Corona-Winter sei jetzt die Sehnsucht nach Veranstaltungen groß.

Die Keramikerinnen mit dem Plakat für den 16.Tag der offenen Töpferei. Quelle: Henry Mundt

Der Tag der offenen Töpferei ist auch ein Versuch, ein sehr altes Handwerk vorzustellen. „Wir sind Handwerker – aber eben nicht so bekannte Handwerker wie Tischler oder Maurer“, sagt Strauß. In den vergangenen Jahren sei das Interesse an langlebigem Handwerksarbeiten gestiegen. „Das darf nicht wieder wegbrechen.“

Der Tag der offenen Töpferei findet am Sonnabend, 13. März, und am Sonntag, 14. März statt. Die beiden Werkstätten von Norma Strauß in Lentzke (Dorfstraße 36) und Susann Noeske-Heisinger in Hakenberg (Dorfstraße 39a) sind zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Die aktuelle Eindämmungsverordnung sieht vor, dass immer nur eine haushaltsfremde Person die Werkstatt besuchen darf. Wie überall gelten Abstandsgebote und eine Maskentragepflicht. Weitere Infos unter www.tag-der-offenen-toepferei.de.

Von Frauke Herweg