Linum

Staub wirbelt auf, als die Baggerschaufel in den Schutthaufen greift. Krachend gehen alte Balken zu Boden. Seit vergangener Woche wird in der Linumer Straße Zu den Teichen eine Hausruine abgerissen. In unmittelbarer Nähe – auf dem Schornstein eines hinteren Gebäudes – zieht ein Storchenpaar seinen Nachwuchs auf. Die Baggerschaufel dreht sich nur wenige Meter entfernt von den Köpfen der Tiere.

Eine Zumutung für die Tiere, findet Ute Seemann, der die Abrissarbeiten bei einem Spaziergang aufgefallen waren. Im schlimmsten Fall verlassen Elterntiere den Horst, so befürchtet sie – und das in einem Dorf, das sich Storchendorf nennt.

Gewöhnung an den Lärm

Auch Storchenschmiede-Mitarbeiterin Lisa Hörig war zunächst beunruhigt, als sie von dem Abriss hörte. Allerdings sitze der Storch trotz der seit einigen Tagen laufenden Arbeiten „weiterhin ruhig in seinem Nest“, sagte Lisa Hörig. „Es scheint eine Gewöhnung an den Lärm erfolgt zu sein.“

Mit den Hauseigentümern ist inzwischen vereinbart worden, die Abrissarbeiten bis zum Wochenanfang ruhen zu lassen, so die Tierschützerin. Die Mitarbeiter der Storchenschmiede wollen zugleich im Abstand weniger Stunden Kontrollbesuche am Horst machen und das Verhalten der Storchenfamilie beobachten.

Ein Bagger reißt in unmittelbarer Nähe zum Storchenhorst ein altes Haus ab. Quelle: Frauke Herweg

Am Montag sollen die Arbeiten „so schonend wie möglich“ wieder aufgenommen werden. Die Mitarbeiter des Naturschutzzentrums kontrollieren das Nest dann weiterhin, um gegebenenfalls reagieren zu können.

Unterschiedliche Lärmempfindlichkeit

Der so genannte Bäckerhorst wird seit 2012 regelmäßig von brütenden Störchen angeflogen. Wie empfindlich oder unempfindlich Störche auf Lärm reagieren, sei individuell sehr verschieden, sagt Lisa Hörig. Prinzipiell könnten die Tiere aber „relativ schnell abschätzen“, ob von ungewohntem Lärm eine Gefahr ausgehe oder nicht.

Die Naturschutzbehörde des Landkreises schließt eine Gefahr für die Storchenfamilie prinzipiell nicht aus. Mitarbeiter der Behörde machten sich am Dienstag vor Ort ein Bild von der Situation. Eine Einschätzung lag bei Redaktionsschluss allerdings noch nicht vor.

Grundsätzlich müssen bei Abrissarbeiten auch Fragen des Artenschutzes berücksichtigt werden – dazu können auch besetzte Storchenhorste gehören. Vor Beginn der Arbeiten sollte deshalb abgeschätzt werden, ob der Abriss den Bruterfolg der Störche bedrohen könnte. Allerdings waren das Bauordnungsamt des Landkreises und die Untere Naturschutzbehörde nicht über die Abrissarbeiten informiert, sagte Kreissprecherin Ulrike Gawande. Eine Ausnahmegenehmigung konnte deshalb auch nicht erteilt werden.

Von Frauke Herweg