Linum

Am kommenden Wochenende beginnt in der Linumer Storchenschmiede die neue Saison. Besucher können dann wieder wechselnde Ausstellungen und die Klimagärtnerei besuchen. Am Sonnabend und Sonntag, 26. und 27. März , finden zudem erste vogelkundliche Wanderungen statt.

Bei einem Spaziergang durch das Teichgebiet gibt es zahlreiche Tiere zu beobachten. Im Teich- und Naturschutzgebiet tummeln sich Biber, Eidechsen, Unken und Molche. Schwäne und Gänse können dort entdeckt werden – etwas seltener auch Eisvogel oder Fischadler.

Jährlich kommen bis zu zehn Storchenpaare nach Linum. Quelle: Storchenschmiede

Wenn die Storchenhorste im April besetzt sind, können die Besucher per Live-Kamera das Geschehen im Horst auf dem Dach der Storchenschmiede beobachten. Am 3. April findet die erste Führung zu den Storchenhorsten statt.

Bis zu zehn Storchenpaare ziehen in Linum regelmäßig ihren Nachwuchs groß. Im Herbst rasten dort die Graukraniche, um sich auf ihrer Reise in den Süden auszuruhen. Während der gesamten Saison gibt es in Linum viel zu entdecken.

Bildungsprogramm und Sommercamp für Schulkinder

Auch für Schulklassen bietet das Team der Storchenschmiede Projekttage zu verschiedenen Themen an. Sie lernen Pflanzen im Bildungsgarten kennen und erfahren Interessantes über die heimischen Amphibien. Die Programme sind auf verschiedene Altersklassen abgestimmt.

Auch in den Schulferien stehen in der Linumer Storchenschmiede Naturbeobachtungen auf dem Programm. Im Sommer werden auf der Obstbaumwiese die Zelte aufgeschlagen. Das Sommercamp findet in diesem Jahr zweimal statt. Vom 7. bis zum 13. August für Kinder zwischen acht und elf Jahren sowie vom 14. bis 20. August für Zehn- bis 13-Jährige.

Die Storchenschmiede in der Nauener Straße 54 ist ab 26. März donnerstags und freitags von 11 bis 18 Uhr geöffnet sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 20 Uhr. Das Zentrum ist telefonisch unter der Nummer 033922/5 05 00 oder per E-Mail an kontakt@storchenschmiede.org zu erreichen.

Von Cornelia Felsch