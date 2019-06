Fehrbellin

Eine 45-jährige VW-Fahrerin musste am Sonntag die A 24 bei Fehrbellin verlassen, weil ihre vierjährige Tochter dringend zur Toilette musste. Da kein WC zu erreichen war, hielt sie an der Landesstraße an einer Einfahrt zu einer Wiese, um dem Kind die Notdurft zu ermöglichen.

An dieser Stelle befindet sich auch das umzäunte Grundstück eines 45-Jährigen, der in diesem Moment in seinem Garten stand und den Boden wässerte. Über den Zaun entbrannte daraufhin eine Diskussion: Der Mann war dagegen, dass das Kind seine Wiese als Toilette benutzt.

An der Weiterfahrt gehindert

Er übergoss Mutter und Tochter mit einem Wasserstrahl aus seinem Gartenschlauch. Anschließend nahm er sein Auto und blockierte die Einfahrt zur Wiese, so dass die Frau an der Weiterfahrt gehindert wurde.

Erst als die Frau die Polizei rief, fuhr der 45-Jährige seinen Wagen wieder beiseite. Nun hat er eine Strafanzeige wegen Nötigung am Hals.

