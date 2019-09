Mehrere hundert Schüler haben sich in Neuruppin vor der Landtagswahl am Sonntag an der Juniorwahl beteiligt. Die mit Spannung erwarteten Ergebnisse werden aber erst nach Schließen der Wahllokale am Sonntagabend bekanntgegeben – um niemanden zu beeinflussen. In Fehrbellin wird am Sonntag zudem ein neuer Bürgermeister gewählt.