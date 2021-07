Langen

Nach dem Brand in Langen am vergangenen Wochenende sucht die Polizei weiter nach Hinweisen auf mögliche Täter. Allerdings gestaltet sich das nicht ganz einfach: Von der Lagerhalle auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebs ist nicht mehr viel übrig geblieben. In der Halle hatten mehr als 300 alte Heuballen gelagert.

Am frühen Samstagabend kurz vor 17.30 Uhr war dort ein Feuer ausgebrochen. Etliche Feuerwehrleute aus nahezu allen Ortsteilen von Fehrbellin hatten bis zum Sonntag zu kämpfen, um den Brand endgültig zu löschen. Die Polizei vermutet Brandstiftung als Ursache für das Feuer.

Nur wenige Orte weiter, rund um Herzberg, hatte es in den Wochen zuvor bereits mehrere Fälle mutmaßlicher Brandstiftung gegeben, meist auf Waldflächen. Einen Zusammenhang zu dem Feuer in Langen sehen die Ermittler vorerst aber nicht, heißt es aus der Pressestelle der Polizei in Neuruppin.

Von Reyk Grunow