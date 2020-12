Neue Buslinie zwischen Fehrbellin und Kremmen

Fehrbellin

Gute Nachricht für Berlin-Pendler: Die Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) bietet ab Mitte Dezember eine Linie zwischen Fehrbellin und dem Kremmener Bahnhof an. Vier Mal am Tag werden die Busse der Linie 758 den Bahnhof so ansteuern, dass Pendler einen schnellen Anschluss an die Züge des RE6 und des RB 55 haben. „Wir hoffen, dass die Leute das Auto auch mal stehen lassen“, sagt ORP-Verkehrsplaner Tim Jurrmann.

Bei einer Umfrage im Rahmen des Projektes „Ohne Auto mobil in OPR“ hatten sich Bewohner der Horstdörfer auch eine Verbindung zum Kremmener Bahnhof gewünscht. Darauf reagiere die ORP, sagt Jurrmann. Für zunächst ein Jahr sollen die Busse der neuen Linie 758 über Tarmow, Hakenberg und Linum bis nach Kremmen fahren. Dabei will die ORP prüfen, ob „eventuell noch mehr“ Verbindungen sinnvoll sind.

Anzeige

Schon einmal fuhren Busse nach Kremmen

Schon einmal hatte die ORP Busse bis nach Kremmen eingesetzt. Allerdings stellte sie das Angebot wegen zu geringer Nachfrage wieder ein. Hakenbergs Ortsvorsteher Jens Schröder, der zuvor lange für eine Busverbindung nach Kremmen gekämpft hatte, begrüßt das neue Angebot. Als Makler weiß er, dass ein attraktiver Öffentlicher Nahverkehr „auch immer ein Standortvorteil“ ist. „Wer hierher zieht, fragt zuerst nach dem Internet und dann nach dem ÖPNV“.

Viele Pendler haben ihren Arbeitsplatz in Berlin. Für sie sei eine Busverbindung zum Kremmener Bahnhof viel attraktiver als eine Verbindung nach Neuruppin, sagt Schröder. „Wer will schon erst in den Norden fahren?“

Wichtig auch für Fehrbelliner Betriebe

Auch für Unternehmen seien verlässliche Busverbindungen wichtig – schließlich seien nicht alle Beschäftigten mit einem Auto mobil, sagt Schröder: „Unternehmen, die im Fehrbelliner Gewerbegebiet angesiedelt sind, haben zunehmend Schwierigkeiten, Arbeitskräfte zu finden.“

Für Pendler, die ihren Arbeitsplatz im Berliner Westen haben, ist auch eine Busverbindung zwischen Fehrbellin und dem Nauener Bahnhof attraktiv. Diese Verbindung sei allerdings „noch in der Prüfung“, sagt Jurrmann.

Viele Berlin-Pendler

Schon im Sommer hatte sich Fehrbellins Bürgermeister Mathias Perschall mit seinem Nauener Amtskollegen über eine Busverbindung nach Nauen ausgetauscht. „Wir haben sehr viele Pendler, die beruflich nach Berlin müssen“, sagt Perschall. Für Fehrbellin und den südlichen Bereich der Gemeinde sei eine Anbindung an Nauen deshalb enorm wichtig – „alle zwanzig Minuten geht ein Zug nach Berlin“.

Die Straße zwischen Dreibrück und dem Abzweig nach Hertefeld ist derzeit in einem schlechten Zustand. Perschall würde sich dennoch einen Testbetrieb wünschen – mit kleinen Bussen.

Der neue Fahrplan zum 13. Dezember ist unter www.orp-busse.de zu finden.

Von Frauke Herweg