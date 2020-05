Ökohof Kuhhorst bringt eigene Bio-Vollmilch auf den Markt

Kuhhorst

Ganz gelassen trotten die Milchkühe vom Melkstand zu ihrer Weide zurück, den Weg zum frischen Grün kennen sie genau. Die Luchwiesen grenzen direkt an den Demeterhof, so dass die Kühe keine Straßen überwinden müssen und ihr Tempo ungestört selbst bestimmen können. 80 Kühe liefern auf dem Ökohof in Kuhhorst zurzeit täglich frische Weidemilch.

Seit Anfang Mai präsentieren die Kuhhorster ihre Bio-Vollmilch in neuem Design – im eigenen Kuhhorster Milchkarton. Die Ein-Liter-Packungen sind sowohl in Berliner Biomärkten, als auch in Neuruppin und im eigenen Hofladen erhältlich.

„Unsere Vertragspartner, die bereits von uns mit Kartoffeln, Getreide, Wurst sowie mit Obst und Gemüse versorgt werden, haben sich eine eigene Milchmarke zur Sortimentsergänzung gewünscht“, sagt Hannes-Peter Dietrich, der den Ökohof leitet.

Kurze Wege und Bio-Qualität

Um das Angebot umzusetzen, mussten die Milchproduzenten allerdings die Molkerei wechseln. „Eigentlich hatten wir das gar nicht vor, aber mit der Molkerei Brodowin ließ sich das nicht realisieren.“

Die Milch der Schwarz Bunten Kühe wird nun nicht mehr im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin abgefüllt, sie geht auf kürzestem Weg direkt nach Velten zur Milchmanufaktur Luisenhof.

„Uns ist es wichtig, dass der Kunde weiß, wo die Milch herkommt“, sagt Hannes-Peter Dietrich. „Kurze Wege und beste Bio-Qualität sind für uns ausschlaggebend und davon können sich die Kunden auch jeder Zeit auf unserem Hof überzeugen.“

Hoffnung auf Erntedankfest

Jährlich finden auf dem Hof mehrere Veranstaltungen statt, die allerdings in diesem Jahr coronabedingt abgesagt werden mussten – wie das Osterfeuer, das Maifest und die Brandenburger Landpartie.

Dietrich hofft, dass wenigstens das Erntedankfest am 20. September stattfinden kann, denn für die Gäste bieten die Veranstaltungen auch immer eine gute Gelegenheit, den Hof zu erkunden und sich über die Haltungsbedingungen sowie die ökologische Landwirtschaft zu informieren. Dann haben auch die Eltern Gelegenheit, mit ihren Kindern in den Kuhstall zu gehen und ihnen zu zeigen, wo die Milch herkommt, die morgens auf dem Frühstückstisch steht.

Stolz auf eigenes Markenprodukt

Für den Chef des Ökohofs ist es wichtig, dass die Kunden an der Verpackung sofort erkennen, wo die Milch produziert wird. „Nur so hat man am Ende auch einen stabilen Absatz“, sagt Hannes-Peter Dietrich. „Und wenn die Milch als eigene Marke bekannt wird, erfüllt das auch die Mitarbeiter mit Stolz.“

Die neue Milchpackung des Ökohofes Quelle: Ökohof Kuhhorst

Die Weidemilch in den neuen Verpackungen ist zurzeit mit einem Fettanteil von 3,8 Prozent erhältlich. „Auch eine fettarme Variante sowie Käseprodukte sind geplant. Aber erst einmal müssen wir die Marke einführen, bevor sie weiter entwickelt werden kann. Und wir hoffen, dass den Kunden die Milch so gut schmeckt wie uns“, sagt Hannes-Peter Dietrich.

Er ist sich sicher, dass die Weidehaltung einen großen Einfluss auf den Geschmack der Milch hat. „Im Laufe des Jahres verändert sich der Geschmack auch, je nachdem aus welchen Bestandteilen das Futter besteht. Man schmeckt, dass die Milch ein lebendiges Produkt ist.“

Ein Sommer auf der Weide

Die Milch vom Ökohof Kuhhorst erfüllt Demeter-Qualitäts-Standards – sie darf lediglich pasteurisiert und nicht homogenisiert werden. Die Demeter-Richtlinien sind die einzigen im Bio-Bereich, die das Homogenisieren untersagen. Pasteurisierte Milch wird etwa 30 Sekunden auf 72 bis 75 Grad Celsius erhitzt und ist danach sechs bis zehn Tage haltbar.

Laut Demeter-Anforderungen können die Tierhalter entscheiden, ob sie den Tieren Weidegang oder einen Auslauf anbieten. In Kuhhorst verbringen die Kühe den Sommer auf der Weide, in feuchten Wintermonaten sind sie im Stall besser aufgehoben. Mindestens 60 Prozent des Futters sollte vom eigenen Betrieb oder einer Hofkooperation stammen.

Auf dem Ökohof Kuhhorst wird das Futter selbst hergestellt, es enthält unter anderem Ackerbohnen und Triticale. Tiermehle, Zusatzstoffe und vorbeugende Medikamente wie Antibiotika oder Hormone sind tabu.

Der Ökohof Kuhhorst 1991 wurdeder Ökohof Kuhhorst vom Berliner Verein „Mosaik“ gegründet. Hier leben und arbeiten Menschen mit Behinderungen – mehr als 80 Beschäftigte in verschiedensten Bereichen von der Tierhaltung über die Produktion bis hin zum Verkauf im Hofladen. Auf rund 520 HektarAcker- und Grünland bauen die Kuhhorster Obst, Gemüse, Kartoffeln und Getreide an. 2006 wurdeder Ökohof mit dem Förderpreis Ökologischer Landbau ausgezeichnet. Seit 2007 ist der Landwirtschaftsbetrieb als Nutztierarche ausgewiesen, da er sich für den Erhalt gefährdeter Nutztierrassen einsetzt. 2008 erhieltder Ökohof den Bundespreis für artgerechte Tierhaltung. Seit 2011 produzieren die Kuhhorster nach Demeter-Standard.

Von Cornelia Felsch