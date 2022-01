Der Chef des Kuhhorster Ökohofs will, dass die Politik endlich die Agrar- und Lebensmittelindustrie stoppt – und so kleinere Betriebe rettet. Die Forderungen zur Wende in der Landwirtschaft will er am Samstag mit Gleichgesinnten bei der Demo „Wir haben es satt“ in Berlin kundtun. Und so den neuen Landwirtschaftsminister zum Handeln gegen „Knebelverträge“ bewegen.