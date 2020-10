Nackel/Vichel

Jährlich steht in Brandenburg das erste Maiwochenende im Zeichen des offenen Ateliers. In diesem Jahr hat die Corona-Pandemie den Künstlern einen Strich durch die Rechnung gemacht, die Ateliers und Werkstätten mussten geschlossen bleiben.

Um so emsiger bereiteten sich viele Bildhauer, Maler und Keramiker nun auf das letzte Oktober-Wochenende vor und sie wurden mit zahlreichen Besuchern für die Mühe belohnt.

„Ich war ganz überrascht“, sagt die Kunstpädagogin Jutta Dücker aus Nackel. „Am Sonnabend kamen über 30 Leute und wir hatten viele gute Gespräche.“ In ihrem gastfreundlichen alten Gutshaus öffnete sie nicht nur ihr Atelier, die Besucher durften die Zimmer durchstreifen und wurden in der Küche auch noch mit selbstgebackenem Kuchen belohnt.

Nackel in Acryl

Seit 2001 lebt und arbeitet Jutta Dücker im Landkreis Ostprignitz-Ruppin am Rande des Rhinluchs. Dass die gebürtige Flensburgerin in dieser Landschaft angekommen ist, spürt man in all ihren Kunstwerken. Felder, Plattenwege und Kopfweiden durchziehen ihre Bilder.

Zu allen Jahreszeiten greift die Malerin zur Farbe oder zur Kreide, um das was sie umgibt in immer neuen Varianten auf der Leinwand oder dem Papier festzuhalten.

Dicht an dicht reihen sich die Häuser in Nackel aneinander, aus der Vogelperspektive erinnern die vereinfachten geometrischen Formen ein wenig an Paul Klees Farbflächen, aber auch Gedanken an das Spielzeug aus der Kindheit, in der Landschaften aus kleinen Holzhäusern, Bäumen, Zäunen und Kühen entstanden, werden wach.

Vom Kaktus zur Skulptur

Es sind immer wieder die Weiden, die die Künstlerin beeindrucken und die schließlich auf ihren Bildern lebendig werden und sich expressionistisch durch die Bildkomposition winden.

Ton, Holz und Pappmaché werden unter ihren Händen zu kleinen Kunstwerken – ihre Arbeit als Kunstpädagogin erfordert immer wieder neue Ideen. Selbst ein vertrockneter Kaktus wird mit Acrylfarbe zu einer Skulptur.

Eiserne Gesichter

Die Skulpturen von Frank Dornseif benötigen etwas größere Räume, um ihre Wirkung zu entfalten. In der Werkstatt in Vichel werden sie aus Armierungseisen zusammengeschweißt.

Auf Pergamentpapier entstehen die Zeichnungen, auf denen schließlich auch Brandspuren von der Entstehungsgeschichte zeugen und den Bildern einen archaischen Charakter verleihen.

Seine Skulpturen sind reduziert und abstrahiert – betrachtet man sie aus einer anderen Perspektive ergeben sich immer wieder neue Formen und Zusammenhänge. Eigentlich sind es Zeichnungen, die durch ihre Dreidimensionalität eine besondere Spannung bekommen und eine unglaubliche Formenvielfalt.

Grazile Schalen aus schwerem Beton

Sie verlocken dazu, die Kunstwerke immer wieder zu umrunden, doch die vielen Besucher müssen auch in der Werkstatt auf Abstand achten. Corona ist auch in den geöffneten Ateliers präsent. Die Werke von Frank Dornseif sind an vielen Plätzen im öffentlichen Raum zu finden, aber auch in vielen Museen, nicht nur in Deutschland.

Gemeinsam mit seiner Partnerin Elke Judith Wagner lebt und arbeitet er seit 1994 in Vichel. Sie hat sich dem Werkstoff Beton verschrieben. Die großen Schalen wirken trotz ihres Gewichtes grazil und leicht.

Die rötlichen Erdfarben der Gefäße entstehen durch Pigmente, die sich auch in ihren Tischplatten und Aquarellen wiederfinden. Bereitwillig erläutert sie den Kunstliebhabern die Techniken. „Es war ein tolles Wochenende, wir hatten viele Besucher bei uns, die sehr interessiert waren“, sagt sie zufrieden.

Von Cornelia Felsch