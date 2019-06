Fehrbellin

Ein aufmerksamer Bürger meldete am Sonntag gegen 16.30 Uhr, dass er auf einer Wiese in Fehrbellin am Dechtower Weg einen PKW gesichtet hat, was ihm komisch vorgekommen sei.

Nach Eintreffen der Beamten und näherer Begutachtung durch diese, stellte sich heraus, dass es sich um einen der vier Oldtimer handelt, die im Zeitraum vom 28. Mai bis zum Samstag aus zwei Lagerhallen in Fehrbellin gestohlen worden waren. Das vermeldete am Montag die Polizei.

Kripo konnte erneut Spuren sichern

Es handelte sich hierbei um den Volvo. Abermals konnte ein Kriminaltechniker Spuren sichern, anschließend wurde das Fahrzeug seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

Über den Verbleib der anderen drei gestohlenen Oldtimer – ein ACM, ein Lada und ein BMW – ist noch nichts bekannt.

Von MAZ-online