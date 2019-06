Lentzke

„Das, was wir bisher erreicht haben, wollen wir stabilisieren“, erklärt Hans-Peter Erdmann. Er ist seit vielen Jahren der Ortsvorsteher von Lentzke und wurde bei der ersten Ortsbeiratssitzung in dem Fehrbelliner Ortsteil erneut zum Ortsvorsteher ernannt.

Alle drei Sitze des Gremiums gingen nach der Wahl am 26. Mai an die politische Vereinigung Pro Lentzke, die mit großer Mehrheit gewählt wurde. Hans-Peter Erdmann arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer landwirtschaftlichen Firma.

Der wiedergewählte Ortschef nimmt sich für die neue Legislaturperiode weiterhin vor, „die äußeren Umstände so zu gestalten, dass es den Bürgern des Ortes gut geht“.

Von Malina Aniol