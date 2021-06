Protzen

Nördlich von Protzen und Manker soll eine Windfarm entstehen. Zwei Firmen haben Bauanträge eingereicht – ab Oktober 2023 könnten sich die ersten Windräder drehen. Ein Interview mit dem Geschäftsführer der Inventus Energie, Jörg Zimmermann.

Die Firmen Inventus Energie und Unlimited Energy wollen nördlich von Protzen und Manker 14 besonders leistungsstarke Windräder bauen. Welche Leistung könnte die Windfarm erbringen - oder anders: Wie viele Haushalte könnte sie mit Strom versorgen?

Jörg Zimmermann: Jedes Windrad kann rechnerisch mehr als 4500 durchschnittliche 3-Personen-Haushalte mit nachhaltiger Energie versorgen, die von uns geplanten also über 63.000 Haushalte. Gerade im Winter, wenn Solarparks weniger Strom erzeugen, würden die Anlagen Strom an die Haushalte, Gewerbe und all die kommenden Elektro-Autos von Fehrbellin, Neuruppin und Umgebung liefern. Mit rund 150.000 Tonnen CO2-Ausstoß, die der Windpark jedes Jahr einspart, können Fehrbellin und Neuruppin wirkungsvoll am Schutz unseres Klimas mitwirken.

Betreiber von Windkraftanlagen werben damit, dass umliegende Kommunen finanziell von Windparks profitieren. Was können sich Fehrbellin und Neuruppin erhoffen?

Zimmermann: Seit Januar 2021 dürfen Windparkbetreiber erstmalig den betroffenen Gemeinden im 2,5-Kilometer-Umkreis insgesamt bis zu 0,2 Cent pro ins Netz eingespeister Kilowattstunde Strom freiwillig anbieten. Möglich macht das die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2021 (EEG), genauer die neue Regelung nach Paragraf 36k. In Summe könnten Fehrbellin, Neuruppin und Temnitztal rund 30.000 Euro für jede Anlage erhalten – pro Jahr. Dabei ist der brandenburgische Windkraft-Euro von jährlich 10.000 Euro pro Anlage, der ebenfalls an die umliegenden Gemeinden geht, noch gar nicht berücksichtigt. Auch werden für den Windpark über eine Million Euro als sogenannte Ersatzzahlung an das Land fließen, bei dem die betroffenen Kommunen wiederum Mittel für Maßnahmen vor Ort beantragen könnten.

Inventus Energie und Unlimited Energy haben dieselbe Adresse und dieselbe Telefonnummer im Schönefelder Airport Center. Wie hängen die beiden Firmen zusammen?

Zimmermann: Die Inventus Energie und die unlimited energy sind unabhängige Unternehmen, die seit Jahren im Windbereich mit Fokus in der Region zusammenarbeiten.

Welche Projekte haben Sie bereits verwirklicht?

Zimmermann: Vor Gründung der Inventus entwickelte ich Solarparks, wie etwa den in Dallgow-Döberitz (Havelland) auf dem historischen Zeppelin-Flugfeld.

Dem Bauantrag ist auch ein Umweltverträglichkeitsbericht beigefügt, der Auskunft über die im Untersuchungsgebiet gefundenen Vogelarten gibt. Einige Textpassagen, in denen es mutmaßlich um Abstände zu Vogelvorkommen geht, sind geschwärzt - warum?

Zimmermann: Wie man an den Mengen von Fachgutachten sieht, untersuchen unabhängige Gutachter seit mehreren Jahren die Tierwelt vor Ort und auch weiträumig um das Vorhabengebiet. Wir halten natürlich alle vorgegebenen Abstände der Naturschutzgesetze ein, dürfen aber ortsbezeichnende Angaben zu streng geschützten Vogelarten nicht veröffentlichen. Die Fachbehörden kennen und prüfen jedes Detail.

Ein Dresdner Ingenieurbüro hat die für den Bauantrag notwendige Schallimmissionsprognose erstellt. Können sich die Experten in ihrer Prognose auf Daten bereits laufender Anlagen gleichen Typus berufen oder stützen sie sich auf Herstellerprognosen?

Zimmermann: Die Windenergieanlage des Typs V162, mit der wir planen, ist eine ganz neue Anlage. Daher sind auf die Herstellerprognosen Sicherheitszuschläge hinzugerechnet. Entscheidend ist nämlich: Wenn die Anlagen in Betrieb sind, messen Gutachter die Schallimmissionen und dann dürfen die genehmigten Werte nicht überschritten werden, Punkt aus.

Was würde passieren, wenn die genehmigten Werte dann überschritten wären?

Zimmermann: Die Anlagen müssten abgeschaltet oder schallreduziert betrieben werden.

Erbauer von Windkraftanlagen verpflichten sich, die Rückbaukosten für die Anlagen zu übernehmen. In dem beigefügten Nachweis über die Rückbaukosten macht der Hersteller Vestas jedoch keine Angaben zu diesen Kosten. Warum nicht?

Zimmermann: Ohne Absicherung des Rückbaus mit Bürgschaften bei den Behörden darf in Brandenburg kein Bau einer Windenergieanlage mehr beginnen. Die genaue Kalkulation der Rückbaukosten liegt der Genehmigungsbehörde selbstverständlich vor, ist aber auf Anforderung des Herstellers nicht öffentlich einsehbar.

Info Zu einer Kundgebung und Informationsveranstaltung laden die Bürgerinitiativen Gegenwind Protzen und Gegenwind Temnitz sowie die Interessengemeinschaft Gegenwind Manker am Sonnabend, 5. Juni, ein. Beginn: 11 Uhr auf dem ehemaligen Modellflugplatz zwischen Protzen und Stöffin.

Von Frauke Herweg