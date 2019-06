Fehrbellin

Polizeibeamte kontrollierten am Montag gegen 19 Uhr an der Promenade in Fehrbellin einen polnischen Mann, der einen Personalausweis vorzeigte, der offenbar gefälscht war. Außerdem konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen.

Die Polizisten durchsuchten daraufhin den Mann und seine Wohnung. Schließlich wollten sie wissen, wer der Mann wirklich ist. In seiner Wohnung konnten sie einen polnischen Führerschein sicherstellen.

Gestohlene Dokumente aus Schweden

Außerdem fanden die Beamten Dokumente einer schwedischen Frau, die ihre Sachen als gestohlen gemeldet hatte. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest.

In Zusammenarbeit mit den polnischen Polizeibehörden konnte die Identität des Mannes zweifelsfrei geklärt werden. Der 61-Jährige wird in Polen mit einem Haftbefehl gesucht. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung auf und gaben dem 61-Jährigen mithilfe eines Dolmetschers rechtliches Gehör. Es wird nun weiter gegen ihn ermittelt.

Von MAZonline