Fehrbellin

Polizeibeamte suchten am Sonntagabend eine Wohnung in der Berliner Straße in Fehrbellin auf, da sich dort wohl ein gesuchter Straftäter befinden sollte. Die beiden Mieterinnen ließen die Beamten nach einem längeren Gespräch schließlich hinein.

Die Beamten fanden den gesuchten 24-Jährigen schließlich im Schlafzimmer – unter einer Decke versteckt. Gegen ihn liegen zwei Haftbefehle vor. Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Betruges soll er insgesamt über 3.500 Euro bezahlen.

Da er die Summe nicht aufbringen konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Dabei leistete der junge Mann Widerstand, verletzt wurde jedoch niemand. Am Montag Morgen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von MAZonline