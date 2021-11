Wustrau

Die Vorwürfe könnten kaum schwerer wiegen. Ehrhardt Bödecker, der 2016 verstorbene Gründer des Brandenburg-Preußen-Museums in Wustrau, soll rechtsextreme Thesen vertreten und sein Gedankengut in Kreisen der Neuen Rechten vorgetragen haben. Das Berliner Humboldt-Forum hat inzwischen angekündigt, eine Ehrenmedaille für den Großspender Bödecker und seine Ehefrau Anneliese abzuhängen.

Seine Familie bestätigt die erhobenen Vorwürfe. In Schriften und Vorträgen, die Bödecker in seinen letzten 15 Lebensjahren verfasst habe, seien „Thesen und Formulierungen enthalten, die falsch und teilweise sogar rechtsextrem sind“, so Schwiegertochter Elvira Tasbach und Sohn Andreas Bödecker.

Andreas Bödecker führte 2020 durch die überarbeitete Ausstellung des Brandenburg-Preußen Museums in Wustrau. Quelle: Regine Buddeke

Allerdings verteidigt Andreas Bödecker, der seit 2009 Mitglied im Stiftungsvorstand ist, das Wustrauer Museum gegen den Verdacht des Rechtsextremismus. „Antisemitismus oder rechtsradikale Darstellungen gab es in unserem Museum noch nie, in der ursprünglichen Ausstellung nicht und in der aktuellen Fassung ebenfalls nicht“, heißt es in einer Mitteilung von Stiftungsvorstand und Museumsleitung.

Ehrhardt Bödecker hatte sich 2013 aus der Museumsleitung verabschiedet. Die Ausstellung sei anschließend bis 2019 „grundlegend überarbeitet“ worden, so heißt es in dem Schreiben weiter. „Die einseitig positive Darstellung Preußens“ habe dem Anspruch an eine wissenschaftlich fundierte und ausgewogene Darstellung nicht genügt, sagt Christian Arpasi, der im Oktober 2020 die wissenschaftliche Leitung übernahm. „Für ein Museum, das dem Anspruch der Ausgewogenheit verpflichtet ist, geht das gar nicht.“

Neuer Ansatz in Wustrau

So würdigt das Museum Preußens Geschichte inzwischen durchaus kritisch. Etwa beim Thema Industrialisierung, wo man bemüht gewesen sei, auch deren Schattenseiten dazustellen, sagt Preußenhistoriker Arpasi. Auch die Themen Krieg und Militarismus erfahren eine andere Würdigung. Archäologische Fundstücke eines Schlachtfelds kontrastieren das Eiserne Kreuz. Jede ausgestellte Gürtelschnalle stehe, so Arpasi, „für ein beendetes Leben“.

Das Museum verweist zudem auf seine Sonderausstellungen – „Türcken, Mohren und Tartaren – Muslime in Preußen“ (2014) oder „Prusy i Polska – Polen und Preußen“ (2018). Sie seien aus dem Anspruch entstanden, dass ein respektvoller Umgang mit der Geschichte anderer Völker sowie den religiösen Minderheiten in Preußen absolut selbstverständlich seien.

Schwere Vorwürfe gegen Museumsgründer

Der Kasseler Architekt und Professor Philipp Oswalt hatte Bödecker in einem Gastbeitrag auf „Tagesspiegel Plus“ vorgeworfen, ein Preußenbild mit eindeutig „rechtsradikalen Zügen“ vertreten zu haben. So soll Bödecker den Ausschluss der Juden aus der kaiserlichen Armee mit dem vermeintlich legitimen Wunsch des Staates nach Homogenität verteidigt haben. Außerdem soll er das Ausmaß des Holocaust in Frage gestellt und die Entnazifizierung nach 1945 als „Gehirnwäsche“ bezeichnet haben.

Schwer wiegt auch: Bödecker pflegte die Nähe zur Neuen Rechten. So soll er Vorträge beim Institut für Staatspolitik gehalten haben, einer vom sachsen-anhaltinischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Denkfabrik der Neuen Rechten. Sein Buch „Preußen und die Wurzeln des Erfolgs“ wurde im Kopp-Verlag veröffentlicht, der eine Hitler-Biografie mit vermeintlich verschwiegenen Fakten und impfkritische Titel im Programm hat.

Die ehrende Tafel "Erhardt u. Anneliese Bödecker" soll aus dem Humboldt-Forum verschwinden. Der Name „Erhardt“ ist falsch geschrieben. Quelle: Paul Zinken/dpa

Ehrhardt Bödecker hatte den Bau des Humboldt-Forums mit hohen Spenden unterstützt. Dafür war er wie andere Großspender auch mit einem Reliefmedaillon geehrt worden. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte das Humboldt-Forum zunächst angekündigt, die Vorwürfe überprüfen zu wollen. Die Familie bat schließlich, das Medaillon abzunehmen.

