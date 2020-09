Hakenberg

Seit einem halben Jahr ist die Katerbower Farm Pächter der Hakenberger Fleischerei – nun hat das Berliner Familienunternehmen beschlossen, den bisherigen Hofladen auf Produktionsverkauf umzustellen.

„Wir haben das Fazit gezogen, dass unser Konzept, welches wir in Berlin schon lange erfolgreich umsetzen können, an unserem Produktionsstandort in Hakenberg in gleicher Weise nicht erfolgversprechend ist“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Anzeige

Havelländer Apfelschweine werden in Katerbow gehalten

Die echten Havelländer Apfelschweine werden in Katerbow gehalten, in Neuruppin geschlachtet und in drei Berliner Hofläden sowie in Hakenberg vermarktet. Der bisherige Hofladen wird mit dem 1. Oktober 2020 zu einem Produktionsverkaufs-Standort. Neben Produkten in gewohnter Qualität wird es vergünstigte Angebote geben, die je nach Produktionsrhythmus zur Verfügung stehen.

Weitere MAZ+ Artikel

Das gewohnte Sortiment kann unter der Nummer 033922/5 02 59 auch weiterhin bestellt werden. Der Hofladen ist ab sofort nur noch donnerstags und freitags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch:

Katerbower Farm übernimmt Hakenberger Hofladen

Rohrlack: Aus für Temnitzer Freilandschweine

Von Cornelia Felsch