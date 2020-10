Protzen

Die Einwohner von Protzen, Walchow und Manker fordern einen Radweg entlang der Landesstraße 165 bis nach Dammkrug. Die Ortsvorsteher der drei Dörfer übergaben am Dienstag mehr als 470 Unterschriften zum Bau des Radweges an Fehrbellins Vizebürgermeisterin Svenja Mohaupt. Ziel der Unterschriftenaktion: Die Gemeinde Fehrbellin soll sich beim Land für den Bau des Strecke einsetzen.

„Die Straße mit dem Rad zu benutzen ist lebensgefährlich“, sagt Protzens Ortsvorsteher Dieter Sarnow. Sein Kollege aus Manker Uwe Dittmann sieht das ähnlich. Dittmann bedauert zudem, dass der Plattenweg durchs Luch, der eine Alternative zur Landesstraße sein könnte, kaum noch zu nutzen ist. Große Lücken zwischen den Platten, abgesenkte Platten – „man kann da eigentlich nicht mehr fahren“.

Keine Anbindung zu sicherem Radweg

Bernd Schmidle, Ortsbeirat in Walchow, ist eigentlich viel mit dem Rad unterwegs. „Auch weil die Anbindung nach Neuruppin oder Fehrbellin so gut ist.“ Doch ist der sichere Radweg entlang der L16 nach Neuruppin, den Schmidle gerne erreichen würde, nicht an Walchow angebunden. „Eigentlich sind es nur zehn Minuten bis dorthin“, sagt Schmidle. „Doch da kann viel passieren.“

Die Ortsbeiräte der drei Dörfer wollen weiterhin Unterschriften für den Radweg sammeln. Zugleich wollen sie bei einem Fahrradkorso, der von Manker bis nach Dammkrug führen soll, auf ihre Forderungen aufmerksam machen – vermutlich am Sonnabend, 14. November.

Bürgerinitiative übergab Unterschriften

Die Bürgeriniative, die sich seit 2019 für den Bau von Radwegen zwischen Langen und Wustrau, Altfriesack und Radensleben sowie zwischen Altfriesack und Karwe einsetzt, ist schon einen Schritt weiter. Am Mittwoch übergab die Initiative Unterschriften zum Bau der Radwege im Potsdamer Infrastrukturministerium.

Zwar hatte sich Staatssekretär Rainer Genilke keine Festlegung zum Radweg entlocken lassen. Gleichwohl sei es wichtig gewesen, auf die besondere Bedeutung der geforderten Radwege hinzuweisen, sagte Fehrbellins Bürgermeister Mathias Perschall, der wie Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde mit nach Potsdam gefahren war. Mit dem Brandenburg Preußen Museum und der Richterakademie sei ein Radweg für Wustrau auch überregional wichtig. Zugleich müsse auch endlich ein Radweg zum Radenslebener Bahnhof geschaffen werden. „Wir brauchen diese Anbindung an den RE 6.“

Das sieht Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde ähnlich. Golde drängt darauf, dass bei der zu erwartenden Herabstufung der L 165 zur Kreisstraße „die Forderung der Initiative berücksichtigt“ wird. Wenn in dieser Woche der blaue Robur-Bus von „ Brandenburg Aktuell“ an der Landesstraße vorfährt, wird auch Golde sich für die Radwege einsetzen.

