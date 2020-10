Wustrau

Ein RBB-Team von „ Brandenburg Aktuell“ kommt am Freitag, 9. Oktober, mit seinem blauen Robur-Bus an die L164 zwischen Wustrau und Langen. Das Team trifft dort auf die Radewege-Bürgerinitiative und Entscheider, kündigte Pfarrerin Ute Feuerstack an. Der blaue Robur stoppt ab 16.30 Uhr auf dem Feldweg in Höhe von Albertinenhof/ Am Wald. Die Anfahrt mit dem Rad ist über das Gelände der „M & F Rhinluch-Agrar GmbH“ möglich.

Die Bürgerinitiative „ Ruppiner See – Neubau Radwege“ kämpft für Radwege zwischen Langen und Wustrau, Altfriesack und Karwe sowie zwischen Altfriesack und Radensleben. Im Potsdamer Infrastrukturministerium übergibt die Initiative am Mittwoch dieser Woche Unterschriften für den Bau der Radwege. Zugleich ist ein Gespräch mit Staatssekretär Rainer Genilke geplant.

Von Frauke Herweg