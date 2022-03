Rettung für die Dorfkirche in Karwesee – trotz der anstehenden Kirchenreform

Karwesee

Der Schreck war groß, als plötzlich der Putz von der Decke fiel. Denn er rieselte nicht nur leicht in die Karweseer Kirche: Ganze Schollen von etwa 30 Zentimetern Durchmesser segelten im Sommer 2020 von oben auf den Boden herunter. „Zum Glück war da niemand in der Kirche“, sagt Antje Freye.

Die Experten gaben dennoch anfangs Entwarnung, berichtet die Pfarrerin. Es gehe keine große Gefahr von den Problemstellen an der Empore und an der rückwärtigen Wand aus, Gottesdienste können in der Kirche weitergefeiert werden, hieß es zuerst.

Plötzlich war die Karweseer Kirche gesperrt

Doch dann gab es wenige Monate später überraschend doch eine andere Einschätzung: Es gebe eine besorgniserregende Rissbildung über die ganze Decke. Das kirchliche Bauamt verbot Anfang 2021, das Gotteshaus weiter zu betreten.

Die Gemeinde sah sich gezwungen, außer der Reihe zu handeln. Denn eigentlich hatte sie große Bauarbeiten zu diesem Zeitpunkt nicht im Sinn. Schließlich wurde die 1756 erbaute Kirche erst Mitte der 90er Jahre umfassend saniert. „Das war für uns schon sehr bitter“, so Freye.

Baumängel in Karwesee führen Experten auf Sanierung zurück

Zumal genau auf diese alten Arbeiten wohl auch das aktuelle Problem zurückgeht. Experten haben festgestellt, dass die Rohrgeflechtmatten, an denen der Putz haftet, nicht richtig verlegt wurden. Beanstandet hat den Fehler damals keiner, und jetzt ist die Firma kaum mehr greifbar.

Anders als in Protzen aber, wo nach einem ähnlichen Fehler bei den Putzträgermatten das Gutshaus gesperrt und wegen Streitigkeiten mit den Bauleuten erst Jahre später erneuert wurde, war für die Gemeinde aber schnell klar, dass sie ihre Kirche unbedingt bald wieder öffnen will – und dafür notfalls ihr Erspartes ausgibt. Etwa 60.000 Euro sollen die Arbeiten kosten, bei denen die Problemstellen – also etwa Zweidrittel der Kirche – demnächst erneuert werden.

Die Schwierigkeit bei der Sanierung: Der Putz darf nicht in Gänze von der Decke abgemacht werden, das historische Fragment in der Mitte soll erhalten bleiben. Quelle: Peter Geisler (Archiv)

„Zum Glück haben wir eine gute Baurücklage“, sagt Antje Freye. Und zwar eine, in die auch Betzin und Dechtow seit etwa acht Jahren einzahlen, die ebenfalls zum Pfarrsprengel Karwesee gehören. „So sind wir gemeinsam ein Stück stärker.“ Und schneller, denn sonst müsste die Gemeinde auf Fördergeld warten, was Jahre dauern kann. Die unvorhergesehene Ausgabe bedeutet aber, dass andere Projekte des Sprengels flachfallen. Deshalb seien Spenden willkommen.

Die Pfarrerin findet es dennoch wichtig, die Kirche im Dorf zu erhalten. Zwar weichen die 78 Gemeindemitglieder aus dem etwa 265 Einwohner großen Karwesee seit der Schließung ihres Gebäudes auf die Gottesdienste und Veranstaltungen in den Nachbarorten aus. Eine Dauerlösung sei das aber nicht – zumindest vorläufig nicht.

Dorfkirchen wie die in Karwesee: ein Stück Identität

Denn für manche der Älteren sei es nicht so einfach, ins nächste Dorf zu kommen. Und die Kirche sei auch ein Stück der Identität auf dem Land. Andererseits gebe es da aber auch die von der Landeskirche vorgegebene Marschroute, der nach kleine Gemeinden vor einer Zusammenlegung stehen.

Dabei gilt künftig in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz die Mindestzahl von 300 Gemeindemitgliedern. Und Karwesee erreicht diese nicht einmal, wenn es mit allen anderen Gemeinden des Pfarrsprengels, also Betzin, Brunne und Dechtow, fusioniert.

Pfarrerin Antje Freye ist zuständig für acht Gemeinden in neun Orten. Durch die Reform der Strukturen will die Kirche sie und ihre Kollegen entlasten. Quelle: Jeannette Hix

Deswegen sei ohnehin klar, dass es einen größeren Zusammenschluss geben wird; entweder mit Lentzke oder mit Fehrbellin. „Die Überlegungen, wer es am Ende sein wird, laufen aber noch. Es muss menschlich passen.“

Pfarrerin verzichtet nicht auf Gottesdienste in kleinen Kirchen

Trotz der Aufgabe der verwaltungstechnischen kleinteiligen Strukturen, will die Seelsorgerin sonst nicht völlig auf diese verzichten. „Wir müssen gucken, wo die Zusammenarbeit innerhalb größeren Einheiten sinnvoll ist.“

Das sei zum Beispiel bei der Ausrichtung des Waldgottesdienstes bei Betzin der Fall. „Da tragen alle gemeinsam die Verantwortung, die Atmosphäre ist toll.“ Solche Aktivitäten sollen gestärkt werden, werden es durch die Reform. „Dass wir aber Gottesdienste in den kleinen Dorfkirchen aufgeben, das ist zum jetzigen Zeitpunkt unvorstellbar.“

Von Celina Aniol