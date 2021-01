Fehrbellin

Kein Rodelberg, aber ein Spazierweg unweit des Rhin und Caravan-Stellplätze. Fehrbellin will möglichst noch in diesem Jahr erste Projekte für den künftigen Rhinpark verwirklichen. Von einer ersten – deutlich aufwändigeren – Konzeption des Parks hatte die Gemeinde bereits im vergangenen Jahr verabschiedet.

Auf einer Schotterfläche in der Nähe des Wehrs im Rhin sollen fünf Wohnmobilplätze mit Stromanschluss entstehen. Zugleich wird das verwilderte Waldstück, das an den Rhin anschließt, gelichtet. Landschaftsplaner Steffen Hradil hat einen Weg konzipiert, der künftig durch dieses Wäldchen zur Brücke zum Stadtpark führen wird. In seinen Pläne ist auch eine Picknickwiese im Wäldchen eingezeichnet.

Anzeige

Vom Rhin in die Stadt

Die künftigen Wohnmobil-Stellplätze seien schön gelegen, sagt Fehrbellins Bürgermeister Mathias Perschall. „Sie sind es mehr als wert dorthin zu fahren.“ Besucher der Gemeinde könnten künftig von dort in den Stadtpark, die Stadt oder zum Eiscafé aufbrechen. „Es ist ein erster Schritt in Richtung Rhinpark.“

Im vergangenen Jahr war klar geworden, dass die Rekonstruktion des Rhinparks deutlich teurer werden würde als ursprünglich geplant. Anfangs hatte die Gemeinde damit gerechnet, dass die Entwicklung des Areals am Fehrbelliner Ortseingang etwa 500000 Euro kosten. Zwischenzeitlich musste der Planer jedoch einräumen, die Beschaffenheit des Bodens nicht ausreichend berücksichtigt zu haben – die Kosten drohten zu explodieren. Die Fehrbelliner Gemeindevertreter entschieden sich schließlich für eine bescheidenere Variante.

Zu bedenken sei, Axel Gutschmidt ( SPD) am Donnerstagabend im Ortsbeirat, dass für die Stellpätze auch „ein hoher Aufwand an Pflege und Wartung“ nötig sei. „Wir müssen dafür sorgen, dass an den Wochenenden auch der Müll entsorgt wird.“

Von Frauke Herweg