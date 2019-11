Lentzke

Das Sondereinsatzkommando der Polizei kam am Mittwochabend in Lentzke bei Fehrbellin zum Einsatz. In einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung stellte das SEK dort bei einem Mann Schusswaffen sicher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von MAZ-online