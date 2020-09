Fehrbellin

Für das Pressefoto setzt sich Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke sogar an das Steuer des großen Maishäckslers. Zuvor hatte sich die Rheinsberger SPD-Landtagsabgeordnete ausführlich über die selbstfahrende Maschine informiert. Klimatisierte Fahrerkabine, eine Software, die die abgedroschenen Hektar und den Feuchtigkeitsgehalt der Pflanzenmasse misst – Liedtke ist beeindruckt von so viel Technik auf dem Feld. „Nur die Kaffeemaschine fehlt.“

Gemeinsam mit dem agrarpolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Johannes Funke hatte Liedtke am Donnerstag den Fehrbelliner Rhinmilch-Verbund besucht, um sich über aktuelle Probleme in der Landwirtschaft zu informieren. Eines der für Rhinmilch-Geschäftsführer Hellmuth Riestock drängendsten: das katastrophale Bild der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit.

Hellmuth Riestock ist Chef der Fehrbelliner Rhinmilch. Quelle: Henry Mundt

Landwirtschaft werde mit Fleischskandalen oder brutalen Tiertransporten assoziiert, sagt Riestock. Vergessen werde jedoch, dass ein Landwirt bis zu 150 Menschen ernähre. „Wir werden nicht darüber definiert, was wir an Leistung bringen.“

Das schätzt der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Sven Deter ähnlich ein. Auch er sieht die Arbeit der Landwirte diskreditiert und die Lebensmittelproduktion finanziell nicht ausreichend gewürdigt. „Wir werden völlig unter Wert verkauft.“

Zwei Mal am Tag wird in der Fehrbelliner Rhinmilch gemolken. Der Milchbetrieb hat 35 Beschäftigte. Quelle: Henry Mundt

Riestock bekommt derzeit für einen Liter Milch 28 Cent. Um wirklich auskömmlich zu wirtschaften, bräuchte er jedoch 35 Cent. Nach Corona sei der Milchpreis ein weiteres Mal abgestürzt, sagt er. „Das ist für uns die schlimmste Folge von Corona.“

Überleben kann der Rhinmilch-Verbund nur, weil er breit aufgestellt ist. Der Verbund bewirtschaftet 4000 Hektar Acker- und Grünland und produziert Biogas. „Nur mit der reinen Milch könnten wir uns nicht am Markt halten“, sagt Riestock.

Der Kostendruck steigt

Wir andere Landwirte ist auch Riestock auf Flächenförderungen angewiesen. „Wir hängen immer am Tropf von irgendwas“, bedauert er. Erschwerend kommt hinzu: Die Kosten für Energie und Technik sind enorm gestiegen. „Das müssen Sie erstmal erwirtschaften.“

Bislang haben konventionell arbeitende Landwirte versucht, diesem Kostendruck mit Produktionssteigerungen stand zuhalten. Riestock befürchtet, dass längst ein Limit erreicht ist. „Wer soll das noch steigern?“, fragt er. „Für die nächste Generation ist das nicht lösbar.“

Die Fehrbelliner Rhinmilch hält 1700 Milchkühe. Quelle: Henry Mundt

80 Beschäftigte arbeiten im Rhinmilch-Verbund. In diesem Herbst haben die Betriebe erstmals keinen Lehrling mehr, der sich zum Land- oder Tierwirt ausbilden lassen will. Früher standen bis zu neun Lehrlinge beim Verbund unter Vertrag. In den vergangenen beiden Jahren bewarb sich jedoch kein einziger.

Für Riestock auch ein Folge von schlechtem Image und fehlendem Wissen über Landwirtschaft. „So wie wir uns darstellen als Landwirtschaft brauchen wir uns nicht zu wundern.“

Kälbchen – erst wenige Tage alt. Quelle: Henry Mundt

Seit Längerem schon ist der Milchbetrieb auf ukrainische Melker angewiesen. Sechs bis acht ukrainische Beschäftigte arbeiten auf dem Melkstand. Für den Rhinmilch-Verbund ist allerdings schwierig, dass die ausländischen Arbeitskräfte nach drei Monaten erneut in die Ukraine reisen müssen, um dort ein Visum zu beantragen. Völlig unklar sei, ob dieses Visum nach vier Wochen oder einem halben Jahr bewilligt werde, sagt Riestock. „Wir haben keine Planungssicherheit.“

Das Land und auch der Landkreis Ostprignitz-Ruppin fördern das Anlegen von Blühstreifen, die den Rückgang der Insekten aufhalten sollen. Riestock ist nicht sicher, ob diese Blühstreifen den beabsichtigten Effekt erreichen – schließlich sind die Blühstreifen nicht notwendigerweise auf mehrere Jahre angelegt. „Man muss Lebensräume schaffen, die dauerhaft sind“, sagt er. „Ich glaube nicht, dass der Aufwand mit den Blühstreifen lohnt.“

Riestock würde sich stattdessen ein Programm zur Stilllegung von Flächen wünschen, wie es bereits schon mal existiert hat. Gerade in Brandenburg gäbe es Flächen, die sich wegen der geringen Bodenqualität dafür eigneten. Stilllegung, so Riestock, wäre ein „Superprogramm für Insekten.“

Von Frauke Herweg