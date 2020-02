Schilfschnitt am Linumer Obergrundkoppelteich

Linum

Was kann es besseres geben, als wenn bei einem Arbeitseinsatz zur Erhaltung der Natur auch noch das Wetter mitspielt und die fleißigen Helfer mit strahlendem Sonnenschein für ihre Mühen belohnt werden? So am Sonnabend, als sich etwa 15 Frauen und Männer des Landesfördervereins Oberes Rhinluch am Obergrundkoppelteich Linum trafen, um bei einem gemeinsamen Arbeitseinsatz den alten Schilfbewuchs an dem auch als Unkenteich bezeichneten seichten Gewässer zu entfernen.

Mit Harken und Motorsensen bewaffnet, aber auch mit schwerster Technik wie einer zur Moorraupe umgebauten Pistenraupe von Landwirt Sebastian Petri, wurden zunächst breite Schneisen in den Schilfgürtel geschnitten. Anschließend beseitigten die Helfer das restliche Schilf in mühsamer Handarbeit.

Der Vorsitzende des Landesfördervereins Oberes Rhinluch, Sebastian Partzsch. Quelle: Peter Lenz

Für den Vorsitzenden des Fördervereins, Sebastian Partzsch, bringen solche Einsätze immer ein großes Problem mit sich: „Von den 190 Mitgliedern sind viele bereits in einem fortgeschrittenen Alter“, sagte er. So sei es eine Herausforderung, genügend freiwillige Helfer zu finden. Zudem sei das Einzugsgebiet des Vereins Oberes Rhinluch sehr groß: Es reicht von Linum über Fehrbellin, Wustrau- Altfriesack bis hin nach Herzberg und Rüthnick.

Verein in Oranienburg gegründet

Seit 1991 gibt es den seinerzeit in Oranienburg gegründeten Verein bereits und seine Mitglieder kommen nicht nur aus dem Verbreitungsraum, sondern von nahezu überall her. Manfred Wolf aus Berlin ist zum Beispiel ein Experte für Amphibien. Für ihn ist klar: „Wer die Natur bewahren will, muss gelegentlich auch einmal Einsatz zeigen.“

Gerade das Gebiet des Unkenteiches sei Brut- und Laichgebiet unzähliger Arten – darunter vom Aussterben bedrohte Arten wie die Rotbauchunke hätten hier ihre Heimat gefunden. Der Schilfschnitt ist notwendig, erklärte Manfred Wolf, „um zum einen den Teich mit Wasser wieder aufzufüllen und zum anderen hier Freiflächen zu bekommen, wo sich das Wasser erwärmen kann und damit eine Laichablage und das Schlüpfen der Brut erst möglich wird.“

Die Moorraupe schneidet sich durch den Schilfgürtel. Quelle: Peter Lenz

Darüber hinaus gewinnen die Teiche eine zunehmende Bedeutung als Brutgebiet für große Wasservögel wie Graugänse, den Rothalstaucher oder den Kranich, berichtete Sebastian Partzsch. Im vergangenen Jahr legten dort mehr als 100.000 Kraniche einen Zwischenstopp auf ihrem Zug in die Winterquartiere ein.

Wer noch mehr über die Arbeit des Landesfördervereins erfahren möchte, der kann sich am Sonnabend, 15. Februar, um 18 Uhr in den Räumen des Rüthnicker Heimatvereins in der Hauptstraße 5 bei einem Vortrag zum Thema „Oberes Rhinluch – Unser schönes Naturerbe“ weiter informieren.

Von Peter Lenz