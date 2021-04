Seniorin beklagt Diebstahl ihrer Börse in einer Fehrbelliner Bank

Fehrbellin

Bereits am 25. Januar diesen Jahres hob eine 87-jährige Frau in einer Bank-Filiale in Fehrbellin Bargeld an einem Automaten ab. Zwei bislang unbekannte Männer befanden sich zur selben Zeit ebenfalls in der Filiale. Nachdem die Frau ihre Bankgeschäfte erledigt hatte, ging sie einkaufen und bemerkte dabei, dass ihr offenbar die Geldbörse entwendet worden war, vermutlich von einem der beiden Männer in der Filiale.

Die Videokamera der Bank hat einen der Männer gefilmt – Polizei sucht Hinweise

Die Täter hatten zügig nach dem Diebstahl Geld vom Konto der Frau abgehoben. Auf den Videoaufzeichnungen der Bank konnten Aufnahmen des einen Mannes gesichert werden.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kennt diesen Mann und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthalt machen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin unter der Telefonnummer 03391/3540.

Von MAZ-online