So spannend ist die neue Schau im Brandenburg-Preußen-Museum Wustrau

Preußen. „Ein Begriff, der unglaublich polarisiert“, sagt Andreas Bödecker, kommissarischer Leiter des Brandenburg-Preußen-Museums Wustrau, ehe er die Kuratorenführung durch die neu gestaltete Hauptausstellung eröffnete. „Als wir das Museum vor 20 Jahren eröffneten, kamen Leute mit Krawatten in preußischem schwarz-weiß. Andere dagegen schrieben ins Gästebuch, dass man das Museum schließen und verbieten müsse.“

Kurator Andreas Bödecker führte durch die Schau. Quelle: Regine Buddeke

Selbst zwischen ihm und seinem im Jahr 2016 verstorbenen Vater Ehrhardt Bödecker, der vor 20 Jahren das Museum gründete, gab es bisweilen unterschiedliche Meinungen, wie man das ein oder andere Kapitel preußischer Geschichte im Museum am besten wichten und darstellen sollte.

Am 1. März nun wurde nach einer Umbaupause die Hauptausstellung des Museums für interessierte Besucher wieder geöffnet. Rund zwei Dutzend Neugierige – Stammgäste aber auch Erstbesucher – wollten es sich nicht entgehen lassen, sich vom Kurator Andreas Bödecker selbst zeigen und erklären zu lassen, was es Neues in der Schau zu sehen gibt.

Licht und Schatten preußischer Geschichte

Die preußische Geschichte ist eine spannende – und eine, die bis in die Gegenwart reicht. „Über 60 deutsche Fußballvereine tragen Namen wie Preußen oder Borussia“, sagt der Kurator. Und auch das heutige Krankenkassensystem basiere auf einer preußischen Idee. Natürlich stehe Preußen auch für Militarismus.

Man versuche im Museum, eine ausgewogene Darstellung von Licht und Schatten preußischer Geschichte – beginnend 1415, mit Herrschaftsbeginn des ersten brandenburgischen Kurfürsten, bis ins 20. Jahrhundert, als 1918 der letzte Preußenkönig, Kaiser Wilhelm II, abdankte.

Neu gestaltete Tafeln über die territoriale Entwicklung Brandenburg-Preußens. Quelle: Regine Buddeke

Die nunmehr erfolgte Überarbeitung der Schau sei in Respekt vor der Leistung seines Vaters erfolgt: „Aber einige Teile habe ich auch kontrastiert“, so der Sohn. So sei etwa – in Form einer neu ausgestellten Urkunde – der Tatsache gedacht, dass das Herzogtum Preußen das erste protestantische Land war und bis 1615 Lehen der polnischen Krone war – lag es doch außerhalb des Römischen Reiches. Erst danach, als das Gebiet an den brandenburgischen Kurfürsten fiel, wurde der Staat Brandenburg-Preußen geboren.

Andreas Bödecker in der Ahnengalerie. Quelle: Regine Buddeke

Andreas Bödecker führt durch die – „eine Besonderheit unseres Museums“ – lückenlose Ahnengalerie aller brandenburgischen Kurfürsten, preußischer Könige und deutscher Kaiser. Die Tafeln zu den 21 Herrschern werden derzeit durch etwas detailliertere Informationen erweitert. „Was fehlt?“, fragt Bödecker. „Die Frauen.“ Denn ja, in den preußischen Annalen gebe es einige Frauen, die die Geschichte maßgeblich beeinflusst und mitgeprägt hätten.

„Frauenzimmer“ für die Frauen, die Preußens Geschichte geprägt haben

Bödecker hat im „Zietenraum“ ein „Frauenzimmer“ für sie neu eingerichtet: natürlich mit der „ Lady Di Preußens“, der berühmten Königin Luise. Aber auch mit Bildern von Königin Sophie Charlotte, der Lokomotivfabrikantin Sophie Henschel, von der „schönen Els“ von Bayern-Landshut, der Kurfürstin Anna, von Dorothea von Erxleben, der ersten promovierten Ärztin Deutschlands.

Das Idealbild der Frau im Kaiserreich: „ Hausfrau und Mutter“ – Frauen haben damals aber auch schon oft gearbeitet. Quelle: Regine Buddeke

Bödecker hat jede Menge spannende Details zu berichten: über die purpurnen Roben, die den Herrschern vorbehalten waren – war der Farbstoff der Purpurschnecken doch der teuerste der Welt. Er zeigt die neuen Schautafeln über die territoriale Entwicklung Preußens, die aus Knochen geschnitzte Madonna aus dem frühen 15. Jahrhundert – „eines unserer wertvollsten Exponate.“

Er lässt die Besucher raten, welcher der drei Abendmahlkelche der calvinistische, der katholische und der lutherische sei. Er zeigt die Sanduhr, die den Gottesdienst am Ausufern hindern soll. Er schwärmt über die Franckesche Stiftung, die viel Einfluss auf den preußischen Fortschritt etwa in punkto Bildungswesen hatte.

Nachbau eines Anschauungsmodells der Francke’schen Stiftungen Halle um 1730 – die Stiftung setzte viele Impulse für den preußischen Staat. Quelle: Regine Buddeke

Bödecker zeigt eine der letzten vier erhaltenen Grenadiermützen des Prinz Heinrich’schen Regiments aus dem Siebenjährigen Krieg, erwähnt, dass Friedrich II zur Finanzierung seiner Kriege nicht davor zurückschreckte, sächsische Münzen zu fälschen – gleichzeitig aber auch das Abitur erfand. „Wir wollten auch die zweite Hälfte seiner Regierungszeit beleuchten – oft endet die Darstellung eher“, bedauert Bödecker.

Ausgrabungsfunde aus den Befreiungskriegen

Neu sei auch eine Vitrine über die Befreiungskriege: Dem Eisernen Kreuz für Tapferkeit, das Ehrhardt Bödecker als zentrales Element der Darstellung wählte, hat sein Sohn nun ein Konvolut aus Ausgrabungsfunden gegenübergestellt: zwei Kanonenkugeln, zwei Kartätschen, Musketenkugeln, eine zerbrochene Feldtrommel, zahlreiche Schnallen – preußische, französische, russische? „Jedes Stück ist ein toter Soldat“, mahnt Bödecker vor Glorifizierung. „Wir fanden, das ergibt eher ein Gesamtbild des Krieges.“

Kanonenkugeln, Kartätschen, Gürtelschnallen – ein Gedenke an die gefallenen Soldaten der Befreiungskriege. Quelle: Regine Buddeke

Neu integriert in die Schau hat er auch eine Tafel über die Revolution von 1848/49. Neu ist auch das Gemälde „Die schlesischen Weber“ – über das Engels einst gesagt habe, es habe wirksamer für den Sozialismus agitiert als 100 Flugschriften. Er zeigt stolz eine der ältesten Bahnhofsuhren Deutschlands vom S-Bahnhof Grunewald und erzählt über die Einführung einer einheitlichen deutschen Uhrzeit.

Industrialisierung in Deutschland

Er beleuchtet die Industrialisierung in Deutschlands anhand der vielfältigen Exponate. Neu ist eine Tafel über die Auswanderer aus Deutschland. Ebenso, dass das Idealbild der Frau im Kaiserreich „ Hausfrau und Mutter“ im Museum zuvor eine einseitige Darstellung war. „ 41 Prozent aller Frauen mussten damals arbeiten gehen“, verweist Bödecker.

Die Abdankungsurkunde des letzten Deutschen Kaisers – Wilhelm II. Quelle: Regine Buddeke

Der spannende Rundgang endet mit einem Stück Papier und einer Flagge. „Wissen Sie, wie ein Kaiser abdankte?“, fragt Bödecker. Mit einer Unterschrift: Die Abdankungsurkunde – eine im Jahr 2000 fürs Museum gefertigte Nachbildung – wirkt schlicht angesichts der Ära, die sie besiegelt. Auch die Flagge – eine Standarte von des Kaisers Wagen, als er 1918 über die Grenze ins Exil flüchtete – markiert das Ende der preußisch-deutschen Monarchie und 500 Jahre Hohenzollern-Herrschaft in Brandenburg-Preußen eher klein aber eindrucksvoll.

Standarte vom Wagen des Kaisers, als er 1918 ins Exil flüchtete. Quelle: Regine Buddeke

Das Museum ist täglich außer Montag geöffnet – jeweils von 10 bis 16 Uhr, ab April von 10 bis 18 Uhr.Am 22. März wird die neue Sonderausstellung im Museum eröffnet: Zu sehen werden unter dem Titel „Wilde Heimat Brandenburg“ Aufnahmen der Neuruppiner Steinmetzmeisterin und Naturfotografin Anke Kneifel, denen naturkundliche Darstellungen – Leihgaben aus dem Museum für Naturkunde Berlin – zur Seite gestellt werden.

Von Regine Buddeke