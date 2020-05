Glück im Grünen: Solvey Leupolz betreibt Café im 41-Einwohner-Dorf Zietenhorst

Zietenhorst

Ein Dorf am Ende einer Sackgasse. 41 Einwohner in der Abgeschiedenheit des Rhinluchs. Wer eröffnet dort ein Café? Nur jemand, der sein Glück unbedingt im Grünen sucht.

Seit zwei Jahren betreibt Solvey Leupolz ein kleines Gartencafé in Zietenhorst. Im verwunschenen Garten ihres Hauses bewirtet sie ihre Gäste an den Wochenenden in der Schönwettersaison. Kein Geschäft, mit dem Leupolz große Umsätze erwirtschaften könnte. Doch das wollte Leupolz, die schon als Punk zu Ostzeiten gegen den Strom schwamm, ohnehin nie.

Faible für Grün: Solvey Leupolz bewirtet ihre Gäste im Garten. Quelle: Henry Mundt

„Dieses Café ist mein Glück“, sagt Leupolz. „Es freut mich, wenn ich merke, dass meine Kuchen anderen schmecken.“ Wer an dem hellgrün gestrichenen Pavillon vorbeiradelt, kann sich Kuchen oder Stullen auch in einem Päckchen mitgeben lassen. Zur Mittsommernacht Ende Juni soll es kleines Fest mit Lesung und Musik geben.

Leupolz hat ihren „ Kuchengarten“ liebevoll gestaltet. Balinesische Sonnenschirme spenden Schatten. Die kleinen Kartons, in denen sie ihre Kuchen verkauft, sind von Hand bedruckt. Gäste, die in ihrem Garten einfach nur lesen möchten, können sich an einem Leseregal bedienen – Gartenliteratur, ein Buch über Hühner oder die Rio-Reiser-Biografie.

Explodierende Mieten in Berlin

Mit dem „ Kuchengarten“ wagt Leupolz einen Neuanfang. Zehn Jahre lange hatte sie Cafés in Berlin-Mitte betrieben, war irgendwann sogar als Backexpertin in eine Radiosendung eingeladen worden. Doch der Kiez veränderte sich, die Berliner Mieten explodierten und in den Restaurants um sie herum sprach man nur noch Englisch. „Ich habe mich nicht mehr zu Hause gefühlt“, sagt sie.

Verspielt: Tapete mit goldenen Hummeln und Geschirr-Raritäten. Quelle: Henry Mundt

Im Zietenhorster Garten erinnert vieles an die beiden Berliner Cafés. Leupolz hat ihre Sammlung von Geschirr-Raritäten ins Rhinluch mitgenommen. „Ich bin ein Vintage-Freak“, sagt sie. Handbedruckte goldene Hummeln schmücken die Tapete des Cafés.

In einem Blumenkleid bewirtet die 55-Jährige ihre Besucher. Längst gibt es Stammgäste, die ihren Kuchen zu schätzen wissen. Zufällig verirrt sich kaum jemand in das Dorf am Ende der Sackgasse. Die Cafébetreiberin muss darauf vertrauen, dass sich rumspricht, wie gut ihr Kuchen ist.

Kuchen, keine Cakes

Leupolz pflegt die traditionelle Backkunst. Kein New York Cheese Cake und auch keine Cake Pops. „Ich backe Kuchen, ich backe keine Cakes.“

Ihr Talent zum Backen hatte Leupolz eher zufällig entdeckt – als sie im Berliner Naturkundemuseum, in dem sie damals arbeitete, eine Weihnachtsfeier für die Kollegen organisierte und ihre Kuchen dabei gut ankamen. Der Abgeschiedenheit ihres Institutsbüros müde beschloss Leupolz wenig später, ein eigenes Café zu eröffnen.

Zwar hatte Leupolz zuvor schon an den Tresen Berliner Szene-Institutionen gearbeitet. Geschäftliche Erfahrungen hatte sie jedoch keine. „Ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen.“

Gartenparadies: Entspannen unter dem balinesischen Sonnenschirm. Quelle: Henry Mundt

Auch bei ihrer Entscheidung fürs Landleben vertraute Leupolz später ihrem Instinkt. Freunde aus Wustrau hatten Leupolz und ihren Mann vor fünf Jahren auf das zum Verkauf stehende Haus in Zietenhorst aufmerksam gemacht. Schon nach dem ersten Besuch – nach einem Gewitterregen und einer Irrfahrt durch das Luch – war klar, dass das Haus mit der Veranda ihre neue Heimat sein könnte.

Der Garten damals – „ein Urwald aus Brennnesseln“. Leupolz lichtete das Dickicht, beseitigte alten Müll und legte Beete an. Aus dem Nichts entstand ein Garten nach englischem Vorbild. „Ich habe mehrere Bücher über Gartengestaltung gekauft und einfach angefangen.“ Im Sommer blühen Wildrosen und Rittersporn in ihrem Garten, im Herbst üppig Dahlien.

Tulpen, später Rosen und Rittersporn: Im „Kuchengarten“ blüht es die ganze Saison über. Quelle: Henry Mundt

Ihre alte Wohnung in Berlin hat Leupolz behalten. Doch die meiste Zeit verbringt sie inzwischen in Zietenhorst. Leupolz hat keinen Führerschein. Hat sie beim Einkauf etwas vergessen, muss sie ihre Nachbarin um Hilfe bitten. Dennoch hat nie bereut, die Berliner Enge gegen die Weite des Rhinluchs getauscht zu haben. „So viel freier Himmel“, sagt sie.

Sie liebt das Rauschen der Pyramidenpappeln hinter ihrem Haus. „Das klingt wie Ostseewellen“, sagt Leupolz, die auf Rügen und in Frankfurt/Oder aufgewachsen ist. „Ich freue mich, wenn ich dieses Glück mit anderen teilen kann.“

Im „Kuchengarten“ grüßt die Queen. Quelle: Henry Mundt

An manchen Tagen verirrt sich kaum ein Gast nach Zietenhorst. Kein Grund aufzugeben, sagt Leupolz. Sie schreibt täglich Geschichten auf Instagram, arbeitet im Garten, legt ein Gewächshaus an. Und dann klingelt wieder jemand an ihrer Gartentür.

