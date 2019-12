So besonders war 2019 in Fehrbellin

Fehrbellin

Die Überraschung ist gelungen. Wer hätte schließlich gedacht, dass die Gemeinde Fehrbellin die sportlichste weit und breit ist? Um genauer zu sein, die sportlichste im gesamten Land Brandenburg. Nach der Auszeichnung im Herbst durch die Landesregierung hat sie das Schwarz auf Weiß.

Neben diesen Würdigung gab es in der Gemeinde aber auch sonst jede Menge Grund zum Jubeln das ganze Jahr über. Bei der Übergabe des neuen Feuerwehrhauses in Wustrau zum Beispiel. Oder auch bei den vielen runden Geburtstagen hier und da.

Zur Galerie Viele runde Geburtstage, ein paar große Projekte und hoher Besuch: Das zu Ende gehende Jahr war in der Gemeinde Fehrbellin bunt und spannend. Zeit, sich den besonderen Augenblicken 2019 in Bildern zu widmen.

Um all das in Erinnerung zu rufen, hat die MAZ-Redaktion in Neuruppin die wichtigsten Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres zusammengestellt. In dieser Bildergalerie sind die besonderen Momente 2018 in der Gemeinde Fehrbellin noch einmal zu erleben.

Von Celina Aniol