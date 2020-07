Zietenhorst

Es ist Juli 2019, die beiden jungen Weißstörche sind wahrscheinlich Mitte Mai erst geschlüpft. Vorsichtig bringt Michael Kaatz den beiden Ringe und Peilsender an – so kann der Geschäftsführer der Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg nachverfolgen, wo sich die beiden Vögel künftig aufhalten. Denn bald schon werden sie den Drömling, ihren Geburtsort in Sachsen-Anhalt, verlassen.

Noch kann er nicht ahnen, dass die beiden Brüder ganz unterschiedliche Wege einschlagen werden. Während einer der beiden, später wird er Mose heißen, über den Bosporus ins östliche Afrika zieht, fliegt der andere, ihm wird später der Name Waldemar gegeben, über Spanien nach Marokko.

Anzeige

Neue Erkenntnisse durch Waldemar

Ein Jahr später. Während Mose – ganz wie es sich für einen Jungstorch gehört – weiterhin im Süden ist, kehrte Waldemar im Januar 2020 zurück. „ Waldemar widerspricht allem, was man von Störchen bisher gehört hat“, sagt Petra Meyer.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Potsdamerin ist im Vorstand des Storchenhofs Loburg und kennt sich mit den Tieren aus. „Bisher war man der Auffassung, dass Störche erst im dritten oder vierten Lebensjahr zurückkehren, um sich dann einen Partner und einen Horst zu suchen und zu brüten.“

Storchenzug über Istanbul – Emine Nurhan Tekin ist mit den Meyers befreundet und sendete ihnen dieses Foto. Quelle: Emine Nurhan Tekin

Durch den Sender bei Waldemar könne man nun aber feststellen, dass das auch anders sein kann. Was Petra Meyer ebenfalls auffällt: „Die Entwicklung der beiden Brüder ist besonders interessant. Einer ist ein Ostzieher, der andere ein Westzieher.“

Aufenthalt in Ostprignitz-Ruppin

Warum Waldemar schon so früh zurückkehrte, stellt auch sie vor Fragezeichen. Der junge Storch ist noch nicht geschlechtsreif, zum Brüten kann er demnach nicht gekommen sein. Mitte Juni kehrte er nach seiner langen Reise über Frankreich und die Niederlande zurück zur Elbe.

Ende Juni schließlich zog es ihn weiter gen Osten – in die Mark. Nahrungssuche in Fehrbellin, Stippvisite in Oranienburg, ausruhen in Zietenhorst. Gerade dort gefiel es ihm besonders gut, sodass er dort bis vor wenigen Tagen blieb.

Dass seine Bewegungen so akribisch verfolgt werden können, liegt an dem Sender, den der Weißstorch trägt. Und daran, dass die Ehrenamtlichen des Storchenhofes regelmäßige Berichte über Waldemar veröffentlichen.

Karten, Fotos und detaillierte Infos

Auf der Internetseite der Vogelschutzwarte Loburg finden sich derzeit Steckbriefe und Protokolle zu insgesamt neun Störchen, die vom Storchenhof beobachtet werden.

Detailverliebt und akribisch recherchiert, berichten die Ehrenamtlichen von den Geburtsorten der Störche, ihren Flugbewegungen und Gewohnheiten. Interessierte können die Berichte auf der Internetseite des Storchenhofs oder auf einer App nachlesen.

Storch Luther vom Storchenhof Loburg kurz vor seiner Auswilderung nahe der Elbe – einen Storch vor die Linse zu bekommen ist gar nicht so einfach. Quelle: Storchenhof Vogelschutzwarte Loburg

So erfahren Leser etwa, dass bereits der Vater von Waldemar und Mose ein sogenannter Senderstorch war, oder dass es Waldemar rund um Zietenhorst wohl besonders gut gefiel.

Waldemar mit anderen Störchen unterwegs

Zusammen mit anderen Störchen hielt er sich gerne in der Gegend auf, tagsüber ging es zum Schlemmen an die Linumer Fischteiche, abends dann wieder zur Nachtruhe in die Umgebung von Zietenhorst. „Die Landschaft dort ist zauberhaft“, sag Petra Meyer. „Dass sie dort verweilen, ist kein Wunder.“

Waldemar, Mose, Nobbi, Lysann, Prinzesschen: Unterhält man sich mit Petra Meyer, hat sie zu jedem der Störche Anekdoten parat und kann über ihren Werdegang berichten. So erzählt sie etwa, dass Mose – ganz seinem Namen entsprechend – sich derzeit wohl im Nahen Osten aufhält. Oder dass Lysann bei Görzke in einen Schornstein fiel, glücklicherweise aber gerettet wurde (die MAZ berichtete).

Viele Gefahren für Störche auf der Reise

Petra Meyer weiß jedoch auch um die Gefahren, denen Störche ausgesetzt sind. Mülldeponien, auf denen die Vögel nach Futter suchen und Gummiringe mit Würmern verwechseln, ungesicherte Stromleitungen, Verkehrsunfälle: Laut Petra Meyer sind die Sender unter anderem dazu da, eben jene Gefahren zu erkennen, die es für Störche gibt.

Störche suchen Nahrung auf einer Müllhalde, hier im spanischen Pinto nahe Madrid. Quelle: Elena del Val

So weiß sie etwa, dass Ostzieher mitunter vom Abschuss bedroht sein können oder dass mit Pestiziden belastete Heuschrecken, die die Störche zu sich nehmen, gefährlich für sie sind.

Waldemar war auch schon in Potsdam

Doch die Gefahren sind nicht der einzige Grund für den Sender. „Wir lernen mehr über ihr Leben“, sagt Petra Meyer. Beispielsweise würden dadurch „die Zugwege der Störche nachvollziehbar.“

Und so wissen die Ehrenamtlichen des Storchenhofes etwa, dass Waldemar schon während seines Aufenthalts in Marokko oftmals die Mülldeponie von Rabat aufgesucht hat, sich zeitweise in einem andalusischen Nationalpark aufhielt und sogar schon den Flughafen Tegel überflog.

Erst Anfang Juli stattete er der sogar der Landeshauptstadt Potsdam einen Besuch ab. Danach kehrte er noch einmal nach Zietenhorst zurück, flog dann aber vor drei Tagen weiter Richtung Elbe.

Bisher kaum Fotos von Waldemar

Trotz der akribisch geführten Protokolle und der detailreich gepflegten Karten fehlt es jedoch an einer Sache: Fotos von Waldemar. Einen bestimmten Storch zu fotografieren, der sich mal hier, mal da aufhält – das stellt auch für die Vogelschutzwarte Loburg eine große Herausforderung dar.

Seit seiner Besendung konnte das Tier nicht mehr fotografiert werden. Deshalb ist das Team dankbar für Hinweise und Fotos aus der Bevölkerung. Wem Waldemar bei seiner nächsten Visite in Ostprignitz-Ruppin vor die Linse läuft, kann sich gerne beim Storchenhof melden.

Von Johanna Apel