Linum

So viel Herzschmerz war selten. Und nicht oft gab es so viele gelungene zweite Chancen. Zumal auf dem Dach eines Hauses, jenseits des Vorabend-Serienprogramms.

Doch zum Anfang, als alles noch rosig schien. Da ist der Storchenmann. Er fliegt am 10. März als erster der Artgenossen Linum an, erobert dort nach seinem winterlichen Ausflug an die Madrider Müllkippe wieder seinen angestammten Platz über der Storchenschmiede.

Entscheidungsprobleme im Horst

Seine Partnerin kommt kurz danach bei ihm an – viel früher als erwartet und als in den Vorjahren. Die Paarung folgt noch am gleichen Tag. Sie richten den Horst her. Schmeißen sogar das gefährliche Stück Plastik aus dem Nest, das den Wasserabfluss behindern und ihren Nachwuchs ersäufen könnte.

Das erste Drama beginnt, als ein weiteres Männchen im Dorf ankommt. „Die Storchendame kann man derzeit nur sporadisch im Horst beobachten“, heißt es von den Verantwortlichen der Storchenschmiede in einem Internet-Eintrag über das Nestgeschehen auf dem eigenen Dach mit dem Titel „Horst-Hopping“. Sie habe sich eben noch nicht entschieden, mit wem sie ihre Jungen aufziehen will.

Eier fliegen aus dem Nest

Ende März wird sie für ihr Zaudern bestraft. Denn auf dem Storchenschmieden-Horst erscheint plötzlich ein anderes Weibchen – vermutlich die Partnerin aus dem Vorjahr –, und wird dort mit freudigem Klappern begrüßt. Am 10. April liegt das erste Ei im Nest, wenig später vier.

Knapp zwei Wochen später bahnt sich eine weitere Tragödie an: Ein Weibchen attackiert das Paar, der Storch schmeißt am nächsten Tag zwei Eier aus dem Nest. Vermutlich, weil sie beim Kampf beschädigt wurden. Doch die Angreiferin siegt: Sie vertreibt die zweite Partnerin des Storchs und zieht bei ihm nicht einmal eine Woche später ein. Kurz danach liegen wieder vier Eier im Nest.

Am Dienstag hat sich der Storchenmann im Nistmaterial verheddert. Zum Glück ging das Ganze am Ende aber gut aus. Quelle: Storchenschmiede

Dass die aus den zwei später gelegten Eiern Geschlüpften später überleben, scheint den Storchenschmieden-Mitarbeitern unwahrscheinlich: Sie gehen davon aus, dass schon ein Altersunterschied von zwei Tagen einen deutlichen Nachteil im Nahrungsverteilkampf unter den Küken bedeuten und für die jüngeren tödlich enden kann. In diesem Fall sind die neuen Eier aber mehr als zwei Wochen alt.

Am 12. Mai schlüpft das erste Jungtier auf dem Horst. Wenig später das zweite. Die Eltern verwöhnen die Racker, die sich alsbald recken und strecken. Doch richtig ruhig geht es dort immer noch nicht zu.

Schlinge um den Hals des Storchenmanns

Erst am Dienstag hat sich der Storchenmann in einem netzartigen Nistmaterial verheddert. Das Ding hängt an seinem Schnabel und um seinen Hals. Die unten mitfiebernden Naturschützer trauen sich aber nicht, ihm zu helfen.

Denn das könnte das Alttier verschrecken. Und auch den Nachwuchs in Gefahr bringen. Am späten Nachmittag heißt es dann aber doch für die Naturschützer: „Aufatmen am Storchenhorst. Puh, das Storchenmännchen hat nach einer Tour durch das Dorf das Netz abgelegt.“

Wie die Geschichte mit den zwei letzten Eiern im Storchenschmiedennest ausgehen wird, ist zwar noch offen. Sie hat aber auf jeden Fall Potenzial für noch einige Herzschmerz-Szenen.

Wer neugierig ist, wie es in dem Linumer Nest weitergeht, sollte die Internetseite der www.storchenschmiede.org im Blick behalten. Dort werden unter anderem Live-Bilder der auf den Horst gerichteten Kamera übertragen.

Lesen Sie mehr unter:

Der erste Storch ist nach Linum zurückgekehrt

Linum: Abrissarbeiten direkt am Storchennest

Abrissarbeiten in Linum: Störche unter Beobachtung

Von Celina Aniol