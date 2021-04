Linum

Rot, grün, rot, grün – im Folientunnel wachsen die Salate in dichten Reihen. Ein kleiner Teil der Salatpflanzen wird die Gemüsekisten füllen, die die Linumer Storchenschmiede am kommenden Donnerstag erstmals ausliefert. Neben Dill, Schnittlauch und Rucola.

Seit Jahresanfang betreibt eine neue Gesellschaft das zuvor von der Schließung bedrohte Naturschutzzentrum. Mit dem Verkauf von Gemüsekisten will die gemeinnützige Storchenschmiede-Gesellschaft die Umweltbildungsstätte langfristig sichern. Ende Januar hatte das siebenköpfige Kollektiv die ersten Beete für einen Klima-Bildungsgarten angelegt, in dem der Inhalt der Gemüsekisten sprießen soll.

Naschen ist erlaubt: Bei Führungen durch den Klima-Bildungsgarten darf der Salat auch gekostet werden. Quelle: Frauke Herweg

Das Prinzip des Gartens: nachhaltig und klimaneutral. Was das bedeutet, lässt sich für Klaus Becker in einem Satz zusammenfassen. „Ernähre den Boden und nicht die Pflanze“, so Beckers Maxime. Das bedeutet auch: Becker verzichtet weitgehend auf Düngung.

Seit sechs Jahren experimentiert der Linumer, der gemeinsam mit seiner Frau Sandra Becker und anderen das Rettungskonzept für die Storchenschmiede entwickelt hat, mit klimaneutralem Gemüseanbau. Jedes Wochenende lädt er zu Führungen ein, um die Prinzipien seiner Arbeit zu erklären.

Beete im Klima-Bildungsgarten. Quelle: Frauke Herweg

Beckers Rundgang beginnt an einem großen Haufen Kompost. Konventionell bewirtschafteter Ackerboden habe „oft nur einen Humusgehalt von zwei Prozent“, sagt Becker. Im Klima-Bildungsgarten wurde der Kompost deshalb in schnurgeraden Reihen aufgeschüttet. Denn der so angereicherte Boden kann seine Aufgabe am besten erfüllen – und Kohlenstoff im Humus binden.

„Wir versuchen, den Boden immer gut durchwurzelt und gut bedeckt zu halten“, sagt Becker. Auch das im Boden gelassene Wurzelwerk hilft, den Boden vital zu halten. Es ist Futter für die im Boden lebenden Mikroorganismen.

Salat-Mischung aus dem Klima-Bildungsgarten. Quelle: Frauke Herweg

Konventionelle Landwirtschaft heize den Klimawandel an, sagt Becker: „Ein Viertel der weltweit ausgestoßenen Treibhausgase stammt aus der Landwirtschaft.“ Becker und seine Mitstreiter versuchen deshalb andere Wege zu gehen.

Die Beete des Klima-Bildungsgarten sind eng bepflanzt. „Wir haben dadurch ein hohe Produktivität und wenig Beikräuter“, sagt Becker, der auf den Einsatz von Technik weitgehend verzichtet. Zwei Sämaschinen erleichtern die Arbeit. Einen Trecker gibt es jedoch nicht. „Wir sind Low-Tech.“

Ameisen oder Blattläuse machen auch den Pflanzen in Linum zu schaffen. Becker und seine Mitstreiter nutzen konventionelle Bekämpfungsmethoden jedoch nicht. „Man muss einfach ein bisschen mehr pflanzen“, sagt Becker. „Wir teilen einfach – dann kriegt jeder was ab.“

Gast im Garten: Marienkäfer. Quelle: Frauke Herweg

Prinzipiell, so glaubt Becker, lässt sich das Prinzip des klimafreundlichen Gärtnerns auch auf große Betriebe übertragen. Die Storchenschmiede will im ersten Jahr des Klima-Gartens jedoch keine zu ehrgeizigen Ziele erfüllen müssen. Zum Auftakt sollen bis 40 Abonnenten beliefert werden. In den nächsten Jahren hofft Becker bis zu 200 Abonnenten werben zu können.

Die ersten Kisten werden nach Neuruppin, Fehrbellin, Kremmen und Berlin ausgeliefert. „Wir ernten an dem Tag, an dem wir auch ausliefern“, sagt Becker. „30 Wochen im Jahr.“

Termine zu Führungen durch den Klima-Bildungsgarten an und Infos zur Gemüsekiste unter https://storchenschmiede.org

Von Frauke Herweg